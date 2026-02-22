Mac Allister fue sincero antes de la Finalissima: "Hoy veo a España arriba nuestro"

A poco más de un mes de la Finalissima 2026 , Alexis Mac Allister fue directo al analizar el presente de la Selección de fútbol de Argentina y no dudó en marcar una diferencia: “Hoy por hoy veo a España arriba nuestro” , aseguró el volante del Liverpool FC , en referencia al gran momento del seleccionado europeo.

El mediocampista campeón del mundo elogió el nivel de la Selección de España y anticipó un cruce exigente el próximo 27 de marzo , cuando ambos equipos se enfrenten en el Estadio Lusail de Qatar, en un duelo que promete ser de altísimo voltaje.

En una charla con streamers, el ex Boca se mostró sincero al evaluar el presente de los seleccionados : “ Tiene muy buenos jugadores, está en un muy buen momento y la Finalissima va a estar complicada. Nosotros estamos con confianza, vamos para adelante ”, explicó.

Además, Mac Allister ubicó al combinado español dentro del lote de los mejores equipos del planeta, junto a la Selección de Francia : “ Hoy veo a España encima nuestro ”, insistió, dejando en claro que Argentina deberá mostrar su mejor versión para quedarse con el título.

Finalissima 2026 en Lusail: Argentina busca ratificar su jerarquía

El partido del 27 de marzo reeditará el espíritu de la Finalissima que el equipo de Lionel Scaloni conquistó en 2022 frente a la Selección de Italia en el mítico Wembley Stadium.

Ahora, la Albiceleste —campeona de la Copa América 2024— se medirá ante una España que llega como vigente ganadora de la Eurocopa, en un choque que reunirá a dos seleccionados instalados en la élite del fútbol mundial.

Con ambos equipos cargados de talento y ambición, la Finalissima aparece como una verdadera prueba de carácter para Argentina, que buscará imponer su jerarquía ante un rival que llega con viento a favor.

¿Qué dijo Alexis Mac Allister sobre España, cuándo se juega la Finalissima y dónde será el partido?

Alexis Mac Allister afirmó que España llega en mejor momento que la Selección argentina de cara a la Finalissima 2026, destacando el nivel del campeón europeo. El partido se disputará el 27 de marzo en el Estadio Lusail, Qatar, entre Argentina (campeón Copa América 2024) y España (campeón Eurocopa 2024), por un título oficial CONMEBOL–UEFA.