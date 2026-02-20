El Inter confirmó la lesión de Lautaro Martínez y crece la preocupación rumbo a la Finalissima

Lautaro Martínez salió con molestias ante Bodø/Glimt y el Inter confirmó una distensión en el sóleo izquierdo.

La Selección de fútbol de Argentina encendió las alarmas a poco más de un mes de la Finalissima . Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular , fue reemplazado en el duelo de Champions y su club, Inter de Milán , confirmó oficialmente una distensión en el sóleo de la pierna izquierda , una molestia que podría dejarlo afuera varias semanas y comprometer su preparación para el duelo ante España.

El delantero fue sometido a estudios médicos en el Instituto Humanitas de Rozzano y el club italiano informó que se trata de una distensión muscular , con una nueva evaluación prevista para la próxima semana.

Scaloni no lo puede creer Alarma en la Selección: Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular y estará varias semanas afuera

se complicó Preocupación en la Selección por las lesiones antes de la Finalissima y el equipo que analiza Scaloni

La lesión se produjo durante la derrota por 3-1 frente a Bodø/Glimt por los playoffs de la Champions League , encuentro en el que Lautaro debió abandonar el campo con visibles gestos de dolor.

Según estimaciones médicas iniciales, el tiempo de recuperación podría rondar entre dos y tres semanas , un plazo que reduce considerablemente el margen del atacante para recuperar ritmo competitivo antes del cruce entre la Selección Argentina y la Selección de España .

Lautaro Martínez sufrió una distensión en el sóleo y estará entre 2 y 3 semanas fuera de las canchas.



Un golpe sensible para el Inter y una incógnita para la Scaloneta

Más allá del impacto inmediato en el conjunto italiano, la situación también genera inquietud en el cuerpo técnico argentino. De confirmarse el plazo máximo de recuperación, Lautaro apenas tendría tres o cuatro partidos oficiales para volver a tomar ritmo antes de la Finalissima.

El Toro atraviesa una temporada determinante: es uno de los referentes ofensivos del Inter y una pieza clave del seleccionado nacional. Por eso, su ausencia se sentiría tanto en el tramo decisivo del calendario europeo como en el armado del ataque albiceleste.

Mientras el Inter apunta a revertir su serie continental y afrontar Copa Italia y Serie A, en Argentina siguen de cerca la evolución del delantero, cuyo estado físico será monitoreado día a día.

¿Qué lesión sufrió Lautaro Martínez y cómo impacta en la Finalissima?

El delantero argentino padece una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, confirmada por el Inter de Milán. La recuperación demandaría entre dos y tres semanas, por lo que su presencia en el partido entre la Selección Argentina y España dependerá de su evolución física y del ritmo que pueda recuperar antes del encuentro.