19 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Scaloni no lo puede creer

Alarma en la Selección: Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular y estará varias semanas afuera

El jugador de la Selección de fútbol de Argentina Lautaro Martínez salió lesionado en la Champions League jugando para el Inter. Repasá lo sucedido.

Lautaro Martínez dejó la cancha con molestias musculares y encendió las alarmas en la Albiceleste.

Lautaro Martínez dejó la cancha con molestias musculares y encendió las alarmas en la Albiceleste.

Por Sitio Andino Deportes

El delantero argentino Lautaro Martínez encendió las alarmas en la Selección de fútbol de Argentina luego de sufrir una lesión muscular en el gemelo durante el partido del Inter de Milán frente al Bodø/Glimt, por la UEFA Champions League. El atacante estará fuera de las canchas por varias semanas y su evolución será seguida de cerca por el cuerpo técnico albiceleste.

Salida anticipada de Lautaro Martínez, derrota del Inter y preocupación creciente

El “Toro”, surgido en Racing Club, fue titular y disputó cerca de 60 minutos en la sorpresiva caída del conjunto italiano por 3-1 ante los noruegos. Tras sentir una fuerte molestia muscular, fue reemplazado por Marcus Thuram.

Aunque inicialmente se retiró al trote, lo que hizo pensar que la lesión no sería grave, el panorama cambió luego de las declaraciones del entrenador del Inter, Christian Chivu, quien confirmó que se trataba de un problema importante.

“Perdimos a Lautaro; se lesionó. Es una lesión bastante grave”, expresó el DT tras el encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DozoretzFede/status/2024331174806487446&partner=&hide_thread=false

Seguimiento desde la Albiceleste y estudios médicos

Ante este escenario, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni ya se encuentra en contacto permanente con los médicos del Inter para monitorear la recuperación del goleador.

El delantero será sometido este viernes a estudios médicos que permitirán determinar el grado exacto de la lesión y establecer plazos concretos de regreso. En principio, Martínez no estaría disponible para el partido de vuelta ante Bodø/Glimt, previsto para el martes 24 de febrero en el estadio Giuseppe Meazza.

De acuerdo a los tiempos habituales para este tipo de lesiones musculares, el atacante podría reaparecer hacia fines de marzo, justo antes del cruce entre Argentina y la Selección de España por la Finalissima, aunque su presencia dependerá exclusivamente de la evolución clínica.

