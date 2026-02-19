Alarma en la Selección: Lautaro Martínez sufrió una lesión muscular y estará varias semanas afuera

El delantero argentino Lautaro Martínez encendió las alarmas en la Selección de fútbol de Argentina luego de sufrir una lesión muscular en el gemelo durante el partido del Inter de Milán frente al Bodø/Glimt, por la UEFA Champions League. El atacante estará fuera de las canchas por varias semanas y su evolución será seguida de cerca por el cuerpo técnico albiceleste.
Salida anticipada de Lautaro Martínez, derrota del Inter y preocupación creciente
El “Toro”, surgido en Racing Club, fue titular y disputó cerca de 60 minutos en la sorpresiva caída del conjunto italiano por 3-1 ante los noruegos. Tras sentir una fuerte molestia muscular, fue reemplazado por Marcus Thuram.
Aunque inicialmente se retiró al trote, lo que hizo pensar que la lesión no sería grave, el panorama cambió luego de las declaraciones del entrenador del Inter, Christian Chivu, quien confirmó que se trataba de un problema importante.
“Perdimos a Lautaro; se lesionó. Es una lesión bastante grave”, expresó el DT tras el encuentro.
El delantero será sometido este viernes a estudios médicos que permitirán determinar el grado exacto de la lesión y establecer plazos concretos de regreso. En principio, Martínez no estaría disponible para el partido de vuelta ante Bodø/Glimt, previsto para el martes 24 de febrero en el estadio Giuseppe Meazza.
De acuerdo a los tiempos habituales para este tipo de lesiones musculares, el atacante podría reaparecer hacia fines de marzo, justo antes del cruce entre Argentina y la Selección de España por la Finalissima, aunque su presencia dependerá exclusivamente de la evolución clínica.