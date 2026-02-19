19 de febrero de 2026
{}
Río Open 2026: Juan Manuel Cerúndolo avanza firme y Tirante dio el golpe ante Francisco

El argnetino Juan Manuel Cerúndolo se metió en cuartos del Río Open tras vencer a Hanfmann. Mirá cómo les fue a todos los tenistas nacionales.

Juan Manuel Cerúndolo celebra en Río tras un triunfo clave que lo mete por primera vez en el Top 70 del ranking ATP.

El argentino Juan Manuel Cerúndolo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lo ratificó en el Rio Open 2026, donde se instaló en los cuartos de final tras vencer al alemán Yannick Hanfmann por 6-4, 6-7 (1-7) y 6-4. Además, la jornada tuvo otra gran sorpresa: Thiago Tirante eliminó al mejor argentino del ranking, Francisco Cerúndolo, mientras que Román Burruchaga quedó afuera, aunque con una noticia histórica para su carrera.

Cerúndolo resistió un partido durísimo y ya es Top 70

Ubicado actualmente 78° del mundo, Juan Manuel Cerúndolo mostró carácter para superar a Hanfmann en un encuentro cambiante, marcado por el desgaste físico y la humedad de Río de Janeiro. El argentino se quedó con el primer set, cedió el segundo en el tie break y reaccionó en el tercero para cerrar el partido con autoridad.

El triunfo tuvo un valor extra: Cerúndolo ya había dado un golpe fuerte en la ronda previa al eliminar al segundo preclasificado, Luciano Darderi, y con este resultado aseguró su ingreso por primera vez al Top 70 del ranking ATP.

A sus 24 años, disputará sus quintos cuartos de final a nivel ATP, los primeros desde que fue finalista en Gstaad 2025. Campeón en Córdoba 2021 cuando era 335° del mundo y provenía de la qualy, el zurdo vive una etapa de clara consolidación.

Ahora enfrentará al checo Vit Kopriva, con quien buscará un lugar entre los cuatro mejores del torneo. Incluso podría darse un cruce histórico con su hermano Francisco si ambos avanzaban, como ocurrió en Córdoba 2023.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2024251201651421606&partner=&hide_thread=false

Tirante sorprendió a Francisco y Burruchaga logró un hito personal

La gran bomba del día la protagonizó Thiago Tirante, quien dejó en el camino a Francisco Cerúndolo por 6-2, 3-1 y retiro. El platense fue ampliamente superior en el primer set, logrando dos quiebres, mientras que su rival evidenció un fuerte desgaste tras haber sido campeón del Argentina Open el domingo anterior.

En el segundo parcial, luego de ceder su servicio en el primer game, Francisco decidió abandonar para cuidarse físicamente y llegar mejor al ATP 250 de Santiago de Chile, última escala de la gira sudamericana antes del viaje a Estados Unidos para los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

Por su parte, Tirante capitalizó la oportunidad y avanzó hasta el puesto 75° del ranking ATP en vivo, superando ya la mejor ubicación de su carrera.

En tanto, Román Burruchaga fue eliminado por Vit Kopriva por 6-3 y 6-1, pero se fue del torneo con una noticia trascendente: aseguró su ingreso al Top 100 del ranking ATP, logro que había sellado tras vencer en primera ronda a Camilo Ugo Carabelli.

