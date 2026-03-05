Videos: Donald Trump recibió al Inter Miami de Messi y nombró a Cristiano Ronaldo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami, flamante campeón de la MLS 2025, en una ceremonia que combinó deporte, política y espectáculo. El evento tuvo como protagonistas a Lionel Messi, Javier Mascherano y a varios futbolistas argentinos que integran el equipo de Florida.
Embed - President Trump Participates in the Visit of the 2025 Major League Soccer Champions - Inter Miami CF
La visita del conjunto rosa forma parte de una tradición en el deporte estadounidense, donde los campeones de las principales ligas suelen ser homenajeados por el mandatario en Washington. En esta ocasión, el acto tomó mayor repercusión mundial por la presencia de Messi, capitán del equipo y una de las figuras más influyentes de la historia del fútbol.
Durante el evento, Trump felicitó al plantel por el título obtenido en 2025 y destacó el impacto que tuvo la llegada de estrellas internacionales en el crecimiento del fútbol en Estados Unidos. Además, el mandatario protagonizó un momento distendido al recordar a Pelé y lanzar una pregunta que generó risas en el auditorio: “¿Quién es mejor, Messi o Pelé?”.
Entre aplausos y carcajadas, gran parte de los presentes respondió al unísono “¡Messi!”, lo que provocó una sonrisa tímida del capitán argentino y se convirtió rápidamente en uno de los momentos virales del encuentro.
En otro tramo de su discurso, Trump también sorprendió al mencionar a Cristiano Ronaldo, lo que volvió a encender el histórico debate futbolero entre el portugués y el astro rosarino.
Embed
Donald Trump le comenta a Leo Messi que su hijo es fan de él y de Cristiano Ronaldo.
El efusivo saludo de Donald Trump al exGodoy Cruz Tadeo Allende
La ceremonia también tuvo un guiño especial que llamó la atención en Mendoza. En medio de su discurso, el presidente norteamericano felicitó al exfutbolista de Godoy Cruz, Tadeo Allende, actual integrante del plantel del Inter Miami.
El mandatario destacó la actuación del atacante cordobés por el hattrick que convirtió en la histórica victoria 5-1 ante New York City en la final de la Conferencia Este, uno de los partidos que marcó el camino del equipo hacia el título de la MLS.
Allende, quien tuvo un destacado paso por Godoy Cruz Antonio Tomba, fue uno de los jugadores argentinos mencionados durante la recepción presidencial, lo que generó repercusión entre los fanáticos bodegueros.
Messi, Mascherano y la tradición deportiva en la Casa Blanca
El acto se desarrolló en uno de los salones principales de la Casa Blanca, donde los futbolistas ingresaron junto al propietario del club, Jorge Mas, y al entrenador Javier Mascherano, antes de escuchar el discurso del mandatario.
Embed
"Es de mi agrado decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi"
Para Messi, además, se trató de su primera visita a la Casa Blanca como futbolista, en un contexto especial tras haber conquistado el campeonato con el equipo de Miami.
La escena del saludo entre el capitán argentino y el presidente estadounidense se viralizó rápidamente en redes sociales, sumando una nueva postal al fenómeno global que rodea al club desde la llegada del campeón del mundo.
Embed
Leo Messi junto a Jorge Mas, presidente del club, le regalaron a Donald Trump una pelota autografiada por el jugador argentino y una camiseta del Inter Miami. pic.twitter.com/ShQb8OTdug
Donald Trump metió a la guerra en Irán durante el homenaje a Lionel Messi
Más allá del homenaje deportivo, Trump también aprovechó la ocasión para referirse a temas de política internacional, especialmente a la tensión con Irán.
El mandatario anticipó que, tras ese conflicto, su próximo movimiento en política exterior podría estar vinculado con Cuba, país que definió como “la guinda del pastel” dentro de su estrategia internacional.
Embed
TRUMP: “Who came from Cuba… You’re going to go back… And you won’t need my approval. You’ll just fly back in when—I can just see that. It’s going to be a great day, right? We’re going to celebrate that separately. I just want to wait a couple of weeks.”pic.twitter.com/5TIToNRUMc
Según explicó, la crisis energética y económica que atraviesa la isla se agravó tras el corte del suministro petrolero proveniente de Venezuela, lo que —según afirmó— dejó al régimen de La Habana en una situación delicada.
De ese modo, la recepción del Inter Miami en la Casa Blanca no solo dejó imágenes virales entre Messi, Trump y los futbolistas del equipo, sino también definiciones políticas del presidente estadounidense en medio de la agenda internacional.