Ajedrez: Faustino Oro perdió en Moscú y quedó a un paso de ser el gran maestro más joven de la historia

El argentino Faustino Oro estuvo muy cerca de convertirse en el gran maestro más joven de la historia del Ajedrez.

El argentino Faustino Oro , considerado uno de los mayores talentos juveniles del Ajedrez mundial, quedó a un paso de hacer historia en el Open Internacional Aeroflot de Moscú. El joven de 12 años cayó en la última ronda ante el ruso Aleksey Grebnev y no pudo convertirse en el gran maestro más joven de todos los tiempos .

El prodigio argentino necesitaba una victoria para romper el récord del estadounidense Abhimanyu Mishra , quien obtuvo el título de Gran Maestro a los 12 años, 4 meses y 25 días .

En la novena y última ronda del torneo , Oro enfrentó al ruso Aleksey Grebnev , actual número 100 del ranking mundial.

El argentino jugó con piezas blancas , pero el rival planteó una variante poco habitual que lo llevó a posiciones menos conocidas para el joven talento.

Con el paso de los movimientos, Grebnev logró administrar mejor el tiempo en el tablero y llegó al final de la partida con más de diez minutos de ventaja en el reloj, un factor clave que terminó inclinando el resultado.

La victoria quedó en manos del ruso, quien actualmente atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

El gran torneo de Faustino Oro en Moscú

A pesar de la derrota final, el desempeño de Oro en el Aeroflot Open fue notable.

El torneo reunió a 169 jugadores de 16 países, entre ellos 49 grandes maestros, lo que lo convierte en una de las competencias abiertas más exigentes del calendario internacional.

En su recorrido por Moscú, el argentino logró:

una victoria ante el juvenil ruso Artem Polkovnikyan

un triunfo ante la gran maestra Ekaterina Goltseva

empates frente a los grandes maestros Raunak Sadhwani y Aleksey Goganov

importantes triunfos en la recta final para llegar con chances a la última ronda

Estos resultados le permitieron mantenerse en carrera por la tercera norma necesaria para obtener el título de Gran Maestro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AjedrezdPrimera/status/2029526233868832913&partner=&hide_thread=false FAUSTINO LO DIO TODO PERO NO ALCANZÓ



Y un día un chico de 12 años llevó a más de 10.000 personas a seguir una transmisión de ajedrez un jueves cualquiera a la mañana. Ese chico es extraordinario y lleva el nombre de Faustino Oro. Buscaba un récord que no consiguió. Pero… pic.twitter.com/5uGeV0MQFJ — Pablo Gowezniansky (@AjedrezdPrimera) March 5, 2026

Qué necesita Faustino Oro para ser Gran Maestro

Para conseguir el título de Gran Maestro, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) exige varios requisitos.

Entre ellos:

conseguir tres normas de Gran Maestro en torneos internacionales

mantener un rendimiento superior a 2600 puntos Elo

obtener la última norma en una competencia abierta de alto nivel

Oro ya había conseguido dos normas durante 2025 en torneos disputados en Madrid y Buenos Aires, por lo que el Aeroflot Open representaba su gran oportunidad para completar el requisito final.

El futuro del “Messi del ajedrez”

Faustino Oro nació en el barrio porteño de San Cristóbal, aunque actualmente vive en Badalona, España, junto a sus padres.

Descubrió el ajedrez durante la pandemia, cuando comenzó a practicar con su padre, y en menos de seis años pasó de aprender los fundamentos del juego a convertirse en uno de los talentos juveniles más prometedores del mundo.

Aunque no logró el récord histórico en Moscú, el impacto del joven argentino ya es enorme en la comunidad internacional del ajedrez y muchos especialistas coinciden en que su camino recién empieza.

Preguntas y respuestas clave sobre Faustino Oro

¿Quién es Faustino Oro?

Faustino Oro es un ajedrecista argentino de 12 años, considerado uno de los mayores talentos juveniles del mundo.

¿Por qué podía hacer historia en Moscú?

El argentino tenía la posibilidad de convertirse en el gran maestro más joven de la historia del ajedrez si ganaba su última partida en el Aeroflot Open.

¿Quién tiene actualmente el récord de gran maestro más joven?

El récord pertenece al estadounidense Abhimanyu Mishra, que obtuvo el título a los 12 años, 4 meses y 25 días.

¿Qué necesita Faustino Oro para ser Gran Maestro?

Debe completar tres normas de Gran Maestro y mantener un alto rendimiento Elo en torneos internacionales, requisitos establecidos por la FIDE.