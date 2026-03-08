Denuncian racismo de un delantero argentino a un defensor brasileño en el fútbol peruano

El caso de racismo ocurrió tras el triunfo de Sporting Cristal ante Alianza Atlético en la Liga de Perú.

Una fuerte polémica sacude al fútbol peruano luego de que el defensor brasileño Cristiano da Silva denunciara haber recibido un insulto de racismo por parte del delantero argentino Franco Coronel al finalizar el partido en el que Sporting Cristal venció 3-1 a Alianza Atlético .

Tras la denuncia, la Liga de Fútbol Profesional Peruana activó el protocolo contra la discriminación y el caso fue elevado a la Comisión Disciplinaria , que ahora deberá investigar lo ocurrido.

El episodio ocurrió tras el tercer gol de Sporting Cristal, convertido en el minuto 96 , cuando el encuentro ya estaba prácticamente definido. Según reportaron medios locales, en medio de la celebración del tanto, Franco Coronel habría dirigido un insulto discriminatorio al defensor brasileño , lo que provocó una inmediata reacción dentro del campo de juego.

Da Silva alertó primero a la jueza de línea y luego al árbitro principal , quien decidió aplicar el protocolo ante posibles actos de racismo o discriminación . La situación derivó en empujones, discusiones y un clima de máxima tensión entre jugadores de ambos equipos , que continuó incluso después del final del partido.

Sporting Cristal pidió sanciones por racismo

Tras el encuentro, el club Sporting Cristal respaldó públicamente a su futbolista y exigió que el caso sea investigado con rapidez.

En un comunicado oficial, la institución expresó: “El Club Sporting Cristal expresa su más enérgico rechazo frente al insulto de carácter racista del que fue víctima nuestro jugador Cristiano Da Silva”.

Además, el club pidió que se apliquen sanciones ejemplares si se comprueba la acusación.

Ayer pasé por una situación muy difícil, que no le deseo a nadie. Solo pido acciones. Que no se quede solo en palabras y en discursos.#noalracismo #sportingcristal #futbol #peru #liga1betsson pic.twitter.com/wtqgnGa3gb — El Portal Deportivo (@elportaldeport) March 8, 2026

La postura de la liga peruana y de Alianza Atlético

Desde la Liga de Fútbol Profesional Peruana también emitieron un comunicado donde manifestaron su rechazo a cualquier acto de discriminación. “Rechazamos de manera categórica cualquier acto de discriminación dentro y fuera de los estadios”, señalaron.

El organismo confirmó que el caso será analizado por la Comisión Disciplinaria, que determinará si corresponde aplicar sanciones. Por su parte, Alianza Atlético también se pronunció sobre el episodio y remarcó su postura institucional contra el racismo. “Nuestra institución rechaza y condena cualquier acto de racismo o discriminación dentro y fuera de los escenarios deportivos”, indicaron.

Preguntas y respuestas clave sobre el caso de racismo en el fútbol peruano

¿Qué ocurrió en el partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético?

El defensor brasileño Cristiano da Silva denunció haber recibido un insulto racista del delantero argentino Franco Coronel tras el final del partido.

¿Qué dijo la liga peruana sobre el caso?

La Liga de Fútbol Profesional Peruana activó el protocolo contra la discriminación y elevó el caso a la Comisión Disciplinaria.

¿Qué pidió Sporting Cristal?

El club solicitó una investigación rápida y sanciones ejemplares si se confirma el insulto racista.

¿Quién es el jugador acusado?

El futbolista señalado es Franco Coronel, delantero argentino que juega en Alianza Atlético.