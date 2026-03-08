Tras el paro de la AFA, así se jugará la fecha 10 del Torneo Apertura: días, horarios y TV

Por Sitio Andino Deportes 8 de marzo de 2026 - 18:33 La Liga Profesional retomará la actividad tras el paro del Fútbol argentino que obligó a suspender la fecha 9 del . La competencia volverá a jugarse desde el Torneo Apertura 2026 martes 10 de marzo, con partidos programados durante toda la semana y transmisión televisiva.
La medida de fuerza se produjo en medio del
, lo que provocó la paralización de todas las categorías del fútbol argentino. Tras ese parate, el campeonato vuelve a rodar con la conflicto judicial que involucra a la AFA fecha 10, mientras que la jornada suspendida se recuperará más adelante.
Cuándo vuelve a jugarse el Torneo Apertura
La
fecha 10 del Torneo Apertura 2026 se disputará entre el martes 10 y el viernes 13 de marzo, con partidos televisados por ESPN Premium y TNT Sports.
El cronograma incluye varios encuentros destacados, entre ellos el clásico entre
Boca y San Lorenzo y el debut oficial de Eduardo Coudet como técnico de River, cuando el equipo visite a Huracán.
Programación completa de la fecha 10
Martes 10 de marzo
19.45 – Tigre vs Vélez (Interzonal) – ESPN Premium
19.45 – Independiente vs Unión (Zona A) – TNT Sports
22.00 – Sarmiento vs Racing (Zona B) – ESPN Premium
22.00 – Newell’s vs Platense (Zona A) – TNT Sports
Miércoles 11 de marzo
17.30 – Banfield vs Gimnasia (Zona B) – ESPN Premium
17.30 – Argentinos vs Rosario Central (Zona B) – TNT Sports
19.45 – Boca vs San Lorenzo (Zona A) – ESPN Premium
22.00 – Independiente Rivadavia vs Barracas Central (Zona B) – TNT Sports
22.00 – Atlético Tucumán vs Aldosivi (Zona B) – ESPN Premium
Jueves 12 de marzo
17.00 – Deportivo Riestra vs Gimnasia de Mendoza (Zona A) – ESPN Premium
17.00 – Defensa y Justicia vs Central Córdoba (Zona A) – TNT Sports
19.15 – Talleres vs Instituto (Zona A) – TNT Sports
19.15 – Estudiantes (RC) vs Belgrano (Zona B) – ESPN Premium
21.30 – Huracán vs River (Zona B) – TNT Sports
Viernes 13 de marzo
20.00 – Estudiantes vs Lanús (Zona A) – ESPN Premium
Cuándo se jugará la fecha suspendida
La
fecha 9 del Torneo Apertura, que fue suspendida por el paro, se disputará a comienzos de mayo.
La reprogramación obligará a ajustar el calendario del campeonato en su tramo final, ya que coincidirá con la etapa decisiva del torneo y la clasificación a los
playoffs. Preguntas y respuestas clave sobre la fecha 10 del Apertura ¿Cuándo vuelve el fútbol argentino tras el paro?
La Liga Profesional retoma la actividad el
martes 10 de marzo con el inicio de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. ¿Qué partidos se destacan en la fecha 10?
Sobresalen
Boca vs San Lorenzo y Huracán vs River, donde debutará Eduardo Coudet como DT del Millonario. ¿Dónde se pueden ver los partidos?
Los encuentros serán transmitidos por
ESPN Premium y TNT Sports. ¿Cuándo se jugará la fecha suspendida por el paro?
La
fecha 9 del Torneo Apertura fue reprogramada para principios de mayo.