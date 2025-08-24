La nueva gira al exterior que prepara Javier Milei: a qué países y para qué va

El presidente Javier Milei planea retomar su actividad internacional en septiembre con un viaje a Estados Unidos . Según trascendió, el mandatario tiene previsto viajar a Los Ángeles el jueves 4 de septiembre , donde participará de una conferencia global organizada por el economista Michael Milken, conocido como el “rey de los bonos basura” .

El evento reunirá a más de 50 de los empresarios y fondos de inversión más influyentes del mundo , y Milei será uno de los expositores con el objetivo de atraer inversiones hacia la Argentina.

En paralelo, la Cancillería, encabezada por Gerardo Werthein , trabaja en la posibilidad de concretar una reunión bilateral con el expresidente estadounidense Donald Trump , aunque por el momento no hay confirmación oficial.

La estadía incluiría también un encuentro con empresarios del rubro hotelero y, de acuerdo con versiones públicas, no se descarta que el mandatario asista al show de su expareja, la humorista Fátima Flórez , en Las Vegas .

El itinerario internacional está ajustado a la fecha de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, previstas para el domingo 7 de septiembre, donde La Libertad Avanza competirá contra Fuerza Patria. Por eso, Milei busca regresar al país antes de esa jornada y continuar luego con la segunda etapa de su gira.

Javier Milei rumbo a España: encuentro con la derecha europea

Tras los comicios bonaerenses, el mandatario partiría hacia Europa. Aunque inicialmente estaba previsto que la comitiva vuele el domingo 14 de septiembre, existe la posibilidad de adelantar la salida al jueves 11.

En Madrid, Milei participará de la segunda edición del Encuentro de los Patriots, convocado por VOX y liderado por Santiago Abascal, que se desarrollará el 13 y 14 de septiembre en el Palacio de Vistalegre.

El evento contará con la presencia de líderes de la derecha internacional como Marine Le Pen (Francia) y Viktor Orbán (Hungría), y espera reunir a más de 14 mil asistentes. Será la cuarta visita del libertario a España desde que asumió la presidencia, y también se espera que concrete reuniones con empresarios locales.

image.png Javier Milei tendría su cuarta visita a España como presidente argentino.

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU

El mes cerrará con un nuevo viaje a Estados Unidos, donde Milei participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre en Nueva York.

En el marco del 80° aniversario de la ONU, el debate mundial estará enfocado en temas como el cambio climático, la pobreza, la seguridad global y la salud.

La visita postergada de Netanyahu a la Argentina

En paralelo, la diplomacia argentina tuvo que reacomodar su agenda internacional. La visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prevista entre el 7 y el 10 de septiembre en Buenos Aires, quedó suspendida tras el fallo de la Corte Penal Internacional, que en noviembre de 2024 ordenó su detención por crímenes de guerra en Gaza.

Javier Milei, Benjamin Netanyahu, Israel Postergada la visita de Benjamin Netanyahu a la Argentina Foto: Prensa Casa Rosada

La medida limita sus viajes a los países firmantes del Estatuto de Roma, entre ellos la Argentina, por lo que el desembarco de Netanyahu en Buenos Aires quedó en pausa.