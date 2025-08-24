Ángel Di María héroe en el clásico de Rosario: mirá el deseo que pidió y que conmovió al mundo

Ángel Di María con un tiro libre inolvidable le dio la victoria a Central en el clásico rosarino.

Por Sitio Andino Deportes







El clásico rosarino de fútbol quedó en manos de Rosario Central gracias a la magia de Ángel Di María, que convirtió un golazo de tiro libre en el Gigante de Arroyito y selló el 1 a 0 ante Newell’s. En un marco imponente, el campeón del mundo cumplió su sueño de volver a vestir la camiseta canalla y ser héroe en el partido más esperado. Seguí leyendo la nota de Sitio Andino y mirá todo lo que pasó en uno de los duelos más atractivos del certamen nacional. Con este marcador el Canalla trepa en la tabla de las copas internacionales.

Ángel Di María, emoción y revancha con la camiseta de Central Una vez terminado el encuentro, Di María no pudo contener las lágrimas y dejó en claro lo que significaba para él ese momento: “Sufrí mucho hace un tiempo, porque quería cumplir este sueño. El de poder estar en El Gigante cada fin de semana, disfrutarlo con mi familia. No tengo palabras de agradecimiento”, declaró con la voz entrecortada.

El ídolo rosarino también recordó las críticas de parte de la hinchada: “Sé que muchos me putearon en su momento. Nadie supo lo que yo sufrí ni lo que mi familia sufrió. Esta victoria es para ellos, y en especial para mi mujer y mis hijas, que me bancaron un año más fuera para poder cumplir este sueño”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bustamantehuber/status/1959601555159609816&partner=&hide_thread=false Cómo no iba a romper en llanto Di María después de esto. La carrera perfecta en el punto más alto: un gol soñado, rival soñado, contexto soñado… y después de muchas noches de pesadilla.



Siempre sale el sol. Es cuestión de esfuerzo y saber luchar.

pic.twitter.com/dz7rmLzfGb — Huber Bustamante (@bustamantehuber) August 24, 2025 El golazo de tiro libre de Ángel Di María y el sueño que falta cumplir El tanto que definió el clásico llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Di María ejecutó un tiro libre perfecto que dejó sin reacción al arquero rival. Más allá del impacto deportivo, el “Fideo” reveló el costado íntimo de la jugada: “Mi hija me había dicho que cuando tuviera una chance lo intentara. Lo hice y se dio. El destino es así”.

El ex Real Madrid, PSG y Benfica aseguró que este gol en el Gigante de Arroyito tiene un valor único en su carrera: “Increíble, jamás pensé que iba a poder hacerlo. Toda una vida soñando con esto. Después de 18 años afuera, lo único que deseaba era volver y poder cumplir este sueño. Hoy no sé qué más pedir”. Finalmente, dejó en claro cuál es su gran objetivo antes de cerrar el círculo perfecto en su carrera: “¿Queda algo más? Sí, ser campeón con Central”. Un deseo que resume el sentir de toda una hinchada que lo volvió a ver brillar en el clásico más pasional del país. Embed - Di María emocionado: "MI JERMU ME HABÍA DICHO QUE..."