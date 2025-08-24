El Inter Miami empató de suerte en la MLS gracias a un arriesgado planteo ¿Qué hizo Javier Mascherano?

Rodríguez rescató a Inter Miami CF en una noche complicada frente a DC United.

El Inter Miami CF tuvo una dura prueba de fútbol ante DC United y terminó rescatando un empate gracias al ingreso de Baltasar Rodríguez, que evitó otra derrota en la MLS. Con un equipo alternativo dispuesto por Javier Mascherano, el conjunto rosado y negro sufrió el gol inicial de Jackson Hopkins, pero encontró alivio en el segundo tiempo.

Mascherano guardó titulares y el Inter Miami CF lo pagó caro El inicio fue cuesta arriba para el Inter Miami, ya que Jackson Hopkins abrió el marcador rápidamente para DC United. La decisión de Mascherano de alinear un equipo alternativo, pensando en las semifinales de la Leagues Cup frente a Orlando City, dejó al conjunto debilitado en los primeros pasajes del encuentro.

En el complemento, el entrenador mandó al campo a pesos pesados como Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Sergio Busquets, pero el quiebre llegó con un argentino de 22 años que marcó la diferencia.

Baltasar Rodríguez, la figura inesperada en la MLS El ingreso de Baltasar Rodríguez a los 55 minutos fue clave: el mediocampista argentino empató el partido y rescató a las Garzas de una nueva caída en la temporada de la MLS. Su aporte permitió a Inter Miami sumar un punto vital para sostenerse en la quinta posición de la Conferencia Este con 46 unidades.

El próximo compromiso será de alto voltaje: el clásico frente a Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup, donde se espera que Mascherano apueste por sus titulares y vaya en busca de la clasificación a la gran final. El empate del Inter Miami CF Embed - Inter Miami vs DC United 1-1 Resumen Y Goles COMPLETO | MLS 2025 | MAJOR LEAGUE SOCCER 2025