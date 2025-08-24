miral vos

El Inter Miami empató de suerte en la MLS gracias a un arriesgado planteo ¿Qué hizo Javier Mascherano?

El Inter Miami CF sufrió con DC United, pero Baltasar Rodríguez lo salvó en la MLS. Entrá a la nota y repasá lo sucedido.

Rodríguez rescató a Inter Miami CF en una noche complicada frente a DC United.

Rodríguez rescató a Inter Miami CF en una noche complicada frente a DC United.

Por Sitio Andino Deportes

El Inter Miami CF tuvo una dura prueba de fútbol ante DC United y terminó rescatando un empate gracias al ingreso de Baltasar Rodríguez, que evitó otra derrota en la MLS. Con un equipo alternativo dispuesto por Javier Mascherano, el conjunto rosado y negro sufrió el gol inicial de Jackson Hopkins, pero encontró alivio en el segundo tiempo.

Mascherano guardó titulares y el Inter Miami CF lo pagó caro

El inicio fue cuesta arriba para el Inter Miami, ya que Jackson Hopkins abrió el marcador rápidamente para DC United. La decisión de Mascherano de alinear un equipo alternativo, pensando en las semifinales de la Leagues Cup frente a Orlando City, dejó al conjunto debilitado en los primeros pasajes del encuentro.

Lee además
El Inter Miami CF va por más. video
sigue con vida

¿El Inter Miami puede soñar sin Messi? No te pierdas lo que pasó en la Leagues Cup
Lionel Messi es duda para el choque entre Inter Miami y Tigres por los cuartos de final de la Leagues Cup.
a la carga

Inter Miami vs Tigres por la Leagues Cup ¿Juega Lionel Messi en los cuartos de final?

En el complemento, el entrenador mandó al campo a pesos pesados como Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Sergio Busquets, pero el quiebre llegó con un argentino de 22 años que marcó la diferencia.

Baltasar Rodríguez, la figura inesperada en la MLS

El ingreso de Baltasar Rodríguez a los 55 minutos fue clave: el mediocampista argentino empató el partido y rescató a las Garzas de una nueva caída en la temporada de la MLS. Su aporte permitió a Inter Miami sumar un punto vital para sostenerse en la quinta posición de la Conferencia Este con 46 unidades.

El próximo compromiso será de alto voltaje: el clásico frente a Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup, donde se espera que Mascherano apueste por sus titulares y vaya en busca de la clasificación a la gran final.

El empate del Inter Miami CF

Embed - Inter Miami vs DC United 1-1 Resumen Y Goles COMPLETO | MLS 2025 | MAJOR LEAGUE SOCCER 2025

Temas
Seguí leyendo

Se le pararon de manos a Javier Mascherano y estalló la interna en el Inter Miami ¿Se va?

Volvió Messi y el Inter Miami festejó: este es el resumen de lo que no viste

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Marc Márquez volvió a lo más alto en el MotoGP de Hungría: cómo marcha el torneo

Los Pumas tuvieron una noticia feroz tras ganarle a los All Blacks ¿De qué se trata la subida que les pegaron?

US Open 2025: quiénes son los argentinos que ponen primera este domingo

Ángel Di María héroe en el clásico de Rosario: mirá el deseo que pidió y que conmovió al mundo

Turismo Carretera en Buenos Aires ¿Podrá Santero sostener la cima pese a no ganar ninguna fecha?

LO QUE SE LEE AHORA
Canapino se quedó con la pole en el Gálvez y Santero defiende su liderazgo en el Turismo Carretera.
por el triunfo

Turismo Carretera en Buenos Aires ¿Podrá Santero sostener la cima pese a no ganar ninguna fecha?

Las Más Leídas

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza
Aún en etapa neutra

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza

La nueva alianza electoral presentó a todos sus candidatos para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza

Te Puede Interesar

Uno de los micros con hinchas chilenos cruzó hoy la frontera video
Por el cruce Mendoza/Chile

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Por Sitio Andino Policiales
Mendoza y la salud mental: recursos disponibles para la comunidad
A dónde asisitir

Salud mental en Mendoza: los desafíos que perduran tras la pandemia y los recursos de asistencia

Por Celeste Funes
Los tres casos que quedaron impunes en un juicio por jurado en Mendoza y generaron polémica
El rol del jurado popular

Los tres casos que quedaron impunes en un juicio por jurado en Mendoza y generaron polémica

Por Carla Canizzaro