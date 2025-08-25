Juan Román Riquelme y un hecho triste que lo vincula: se descompensó y murió

Dolor en Boca: murió Daniel Bolotnicoff, mano derecha de Juan Román Riquelme.

Por Sitio Andino Deportes







El abogado Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme y ex letrado de Diego Maradona, murió este domingo a los 68 años. Se descompensó en la madrugada y falleció horas después, víctima de una enfermedad que lo aquejaba desde hace tiempo. Su muerte genera conmoción en el mundo del Club Atlético Boca Juniors y en el fútbol argentino.

Quién fue Daniel Bolotnicoff, representante en el fútbol de Riquelme Bolotnicoff fue una de las personas de máxima confianza de Riquelme y señalado en varias ocasiones como “el poder en las sombras” desde la llegada del exenganche a la política de Boca. Su relación con el presidente Xeneize trascendía lo laboral y se extendió por décadas, siendo parte de todas sus etapas como futbolista y dirigente.

En el plano institucional, el ex presidente Daniel Angelici lo apuntó públicamente durante el ciclo en el que Riquelme era vicepresidente, criticando la influencia del abogado en las decisiones del club.

FALLECIÓ DANIEL BOLOTNICOFF



Daniel Bolotnicoff falleció a los 69 años tras sufrir una descompensación. Fue una figura fundamental en Boca Juniors como representante y mano derecha de Juan Román Riquelme, y también estuvo cerca de Diego Maradona en su regreso al club en… pic.twitter.com/R9yBVjqs11 — CANAL 26 (@canal26noticias) August 24, 2025 El vínculo con Diego Maradona y otros jugadores de fútbol Antes de acompañar a Riquelme, Bolotnicoff fue abogado y representante de Diego Armando Maradona en momentos clave, como el Mundial de 1994. En 1998, fundó la empresa Back Sports S.A. junto a Juan Marcos Franchi, con la que representó a figuras de nivel internacional.

Entre los futbolistas que pasaron por su cartera de clientes se destacan Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro. Su trayectoria lo convirtió en un actor clave en el detrás de escena del fútbol argentino. En las últimas horas, y tras convivir con una enfermedad, falleció Daniel Bolotnicoff. Acompañó a Riquelme como jugador y como dirigente. Primero siendo su representante y después siendo uno de sus hombres de confianza.

También fue abogado de Maradona.

QEPD Daniel Bolotnicoff. pic.twitter.com/43eXqhQ5AI — Martin Arevalo (@arevalo_martin) August 24, 2025