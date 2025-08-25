Juan Román Riquelme y un hecho triste que lo vincula: se descompensó y murió

El abogado Daniel Bolotnicoff, histórico representante de Juan Román Riquelme y ex letrado de Diego Maradona, murió este domingo a los 68 años. Se descompensó en la madrugada y falleció horas después, víctima de una enfermedad que lo aquejaba desde hace tiempo. Su muerte genera conmoción en el mundo del Club Atlético Boca Juniors y en el fútbol argentino.
Quién fue Daniel Bolotnicoff, representante en el fútbol de Riquelme
Bolotnicoff fue una de las personas de máxima confianza de Riquelme y señalado en varias ocasiones como “el poder en las sombras” desde la llegada del exenganche a la política de Boca. Su relación con el presidente Xeneize trascendía lo laboral y se extendió por décadas, siendo parte de todas sus etapas como futbolista y dirigente.
En el plano institucional, el ex presidente Daniel Angelici lo apuntó públicamente durante el ciclo en el que Riquelme era vicepresidente, criticando la influencia del abogado en las decisiones del club.
Entre los futbolistas que pasaron por su cartera de clientes se destacan Diego Forlán, Diego Placente, Bernardo Romeo, Pablo Ledesma, Juan Foyth, Rodrigo Bentancur, Agustín Marchesín y Rodrigo Aliendro. Su trayectoria lo convirtió en un actor clave en el detrás de escena del fútbol argentino.
