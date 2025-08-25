polideportivo

Jornada a todo trapo en el Trail Running de Cacheuta: repasá todos los resultados

El Cross Betancourt reunió a 150 corredores en Cacheuta, con victorias de Raúl Seva y Silvia Pisán en los 10K de Trail Running. Mirá todos los podios.

El Trail Running tuvo una gran cantidad de competidores de primer nivel (Foto: Mendoza Corre/gentileza).

 Por Martín Sebastián Colucci

Con un marco de 150 corredores y la precordillera como escenario, este fin de semana se disputó la quinta fecha del Grand Prix AMaVet. En los 10K del Cross Betancourt de Trail Running, Raúl Seva y Silvia Pisán se llevaron las victorias absolutas. La prueba también incluyó una distancia corta de 6K con destacados rendimientos.

Los 10K del Trail Running en Cacheuta: circuito exigente

Con epicentro en el famoso parador Betancourt, a la altura del km 27 de la Ruta Provincial 82, la carrera ofreció un recorrido vibrante: 300 metros de desnivel positivo, con 7 km de senderos y 3 km de asfalto.

Hubo de todo: ondulaciones intensas, curvas serpenteantes, una trepada exigente y una bajada a pura velocidad. Incluso el tramo de ruta presentó desniveles que pusieron a prueba a cada corredor.

La mañana mendocina acompañó con una temperatura fresca de 12°C y un cielo parcialmente nublado, condiciones ideales para el esfuerzo.

Ganadores y podios completos en Trail Running (10K y 6K)

10K Masculinos

  • Raúl Seva – 42:42

  • Luis Rodríguez (Tunuyán Running) – 43:21

  • Gabriel Valdivieso (La Legión) – 44:00

Seva aplicó una estrategia de menos a más: pasó del cuarto puesto al liderazgo después del ecuador de la carrera y no soltó más la punta hasta el arco de llegada. El atleta ya piensa en su gran objetivo: la Media Maratón Canota Villavicencio, el 5 de octubre.

10K Femeninos

  • Silvia Pisán (AMaVet) – 54:33

  • Cecilia Giménez (Giménez Running) – 54:59

  • Yésica Rivas (Alto Running) – 56:13

Pisán comenzó tercera, pero en el segundo kilómetro ya era líder y mantuvo el mando hasta el final. Su próximo desafío también será la Media Maratón Canota Villavicencio.

6K Masculinos

  • Mariano Rodríguez (MPR) – 24:23

  • Rodrigo Cardozo (Atletismo Maipú) – 25:01

  • Ariel Chía (Municipalidad de Junín) – 27:47

6K Femeninos

  • Betina Montaña (AMaVet) – 29:35

  • Magalí Canaviri (AMaVet) – 31:55

  • Verónica Fredes (Tunuyán Running) – 36:14

Lo que viene para el Trail Running

El Cross Betancourt dejó imágenes inolvidables de Cacheuta y confirmó el nivel del Trail Running mendocino en el Grand Prix AMaVet. Ahora, los protagonistas ya tienen la mirada puesta en la Media Maratón Canota Villavicencio, que se correrá el 5 de octubre y promete ser otro gran espectáculo del running de montaña.

Fuente: Mendoza Corre

