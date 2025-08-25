Jornada a todo trapo en el Trail Running de Cacheuta: repasá todos los resultados

Con un marco de 150 corredores y la precordillera como escenario , este fin de semana se disputó la quinta fecha del Grand Prix AMaVet . En los 10K del Cross Betancourt de Trail Running , Raúl Seva y Silvia Pisán se llevaron las victorias absolutas. La prueba también incluyó una distancia corta de 6K con destacados rendimientos.

Con epicentro en el famoso parador Betancourt, a la altura del km 27 de la Ruta Provincial 82, la carrera ofreció un recorrido vibrante: 300 metros de desnivel positivo , con 7 km de senderos y 3 km de asfalto.

Hubo de todo: ondulaciones intensas, curvas serpenteantes, una trepada exigente y una bajada a pura velocidad. Incluso el tramo de ruta presentó desniveles que pusieron a prueba a cada corredor .

La mañana mendocina acompañó con una temperatura fresca de 12°C y un cielo parcialmente nublado, condiciones ideales para el esfuerzo.

Ganadores y podios completos en Trail Running (10K y 6K)

10K Masculinos

Raúl Seva – 42:42

Luis Rodríguez (Tunuyán Running) – 43:21

Gabriel Valdivieso (La Legión) – 44:00

Seva aplicó una estrategia de menos a más: pasó del cuarto puesto al liderazgo después del ecuador de la carrera y no soltó más la punta hasta el arco de llegada. El atleta ya piensa en su gran objetivo: la Media Maratón Canota Villavicencio, el 5 de octubre.

10K Femeninos

Silvia Pisán (AMaVet) – 54:33

Cecilia Giménez (Giménez Running) – 54:59

Yésica Rivas (Alto Running) – 56:13

Pisán comenzó tercera, pero en el segundo kilómetro ya era líder y mantuvo el mando hasta el final. Su próximo desafío también será la Media Maratón Canota Villavicencio.

6K Masculinos

Mariano Rodríguez (MPR) – 24:23

Rodrigo Cardozo (Atletismo Maipú) – 25:01

Ariel Chía (Municipalidad de Junín) – 27:47

6K Femeninos

Betina Montaña (AMaVet) – 29:35

Magalí Canaviri (AMaVet) – 31:55

Verónica Fredes (Tunuyán Running) – 36:14 Trail

Lo que viene para el Trail Running

El Cross Betancourt dejó imágenes inolvidables de Cacheuta y confirmó el nivel del Trail Running mendocino en el Grand Prix AMaVet. Ahora, los protagonistas ya tienen la mirada puesta en la Media Maratón Canota Villavicencio, que se correrá el 5 de octubre y promete ser otro gran espectáculo del running de montaña.

Fuente: Mendoza Corre