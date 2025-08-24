Maipú se juega una "final" ante Los Andes: hora, formación y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú tiene que ganar. Foto: prensa CDM

El Club Deportivo Maipú recibe esta tarde a Los Andes, desde las 15.30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en un encuentro clave por la Primera Nacional 2025. El partido será transmitido por TyC Sport Play y lo podés seguir minuto a minuto por Sitio Andino.

Cómo viene la mano para el Club Deportivo Maipú y su rival de turno El “Cruzado”, dirigido por Alexis Matteo, llega tras dos derrotas consecutivas pero todavía se mantiene en el 8º puesto con 36 puntos, dentro de la zona de Reducido. La obligación es clara: necesita ganar para no perder su lugar en la pelea por el ascenso.

Del otro lado, Los Andes aparece como un rival directo: viene de vencer a Quilmes 1-0 y también busca meterse en la zona de clasificación.

Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú Tras este choque, Maipú deberá visitar a Deportivo Madryn el sábado próximo a las 15:30, en otro duelo de alto voltaje para sus aspiraciones.

La síntesis del Club Deportivo Maipú