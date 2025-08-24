Maipú se juega una "final" ante Los Andes: hora, formación y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú recibe esta tarde a Los Andes, desde las 15.30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en un encuentro clave por la Primera Nacional 2025. El partido será transmitido por TyC Sport Play y lo podés seguir minuto a minuto por Sitio Andino.
Cómo viene la mano para el Club Deportivo Maipú y su rival de turno
El “Cruzado”, dirigido por Alexis Matteo, llega tras dos derrotas consecutivas pero todavía se mantiene en el 8º puesto con 36 puntos, dentro de la zona de Reducido. La obligación es clara: necesita ganar para no perder su lugar en la pelea por el ascenso.