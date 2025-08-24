A la carga

Maipú se juega una "final" ante Los Andes: hora, formación y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú choca contra el Milrayitas por una nueva fecha de la Primera Nacional de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú tiene que ganar.

El Club Deportivo Maipú tiene que ganar.

Foto: prensa CDM
Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Maipú recibe esta tarde a Los Andes, desde las 15.30 en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en un encuentro clave por la Primera Nacional 2025. El partido será transmitido por TyC Sport Play y lo podés seguir minuto a minuto por Sitio Andino.

Cómo viene la mano para el Club Deportivo Maipú y su rival de turno

El “Cruzado”, dirigido por Alexis Matteo, llega tras dos derrotas consecutivas pero todavía se mantiene en el 8º puesto con 36 puntos, dentro de la zona de Reducido. La obligación es clara: necesita ganar para no perder su lugar en la pelea por el ascenso.

Lee además
maipu se puso al dia con san martin de tucuman y no pudo sumar ¿como quedo de cara al reducido?
resultado complicado

Maipú se puso al día con San Martín de Tucumán y no pudo sumar ¿Cómo quedó de cara al Reducido?
El Club Deportivo Maipú tiene que ganar.
dale cruzado

El Deportivo Maipú enfrenta a San Martín de Tucumán ¿Vuelve a la victoria?

Del otro lado, Los Andes aparece como un rival directo: viene de vencer a Quilmes 1-0 y también busca meterse en la zona de clasificación.

Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú

Tras este choque, Maipú deberá visitar a Deportivo Madryn el sábado próximo a las 15:30, en otro duelo de alto voltaje para sus aspiraciones.

La síntesis del Club Deportivo Maipú

Embed

Mirá el partido del Club Deportivo Maipú

Hacé click acá.

Los resultados de la Primera Nacional

Embed

Las posiciones de la Primera Nacional

Embed

Temas
Seguí leyendo

El Deportivo Maipú perdió con Gimnasia y Tiro en Salta y se complicó ¿Cómo quedó en la tabla del Reducido?

San Martín y Huracán Las Heras animan el duelo mendocino del Federal A ¿Cómo llegan?

Gimnasia perdió en Salta con Central Norte ¿Cuánto falta para asegurarse la final por el ascenso?

Ángel Di María y su zurda mágica le dieron el triunfo al Canalla en el clásico

El rugby argentino de pie: Los Pumas "golpearon en el mentón" a los All Blacks en Vélez

Con el VAR como protagonista, Tigre le amargó la victoria a Independiente Rivadavia

Video: Trump e Infantino confirmaron fecha y sede del sorteo del Mundial 2026

La dura sanción contra Independiente por los incidentes por Copa Sudamericana

LO QUE SE LEE AHORA
El Lobo sigue en lo más alto (Foto: Prensa GyE).
caída inmerecida

Gimnasia perdió en Salta con Central Norte ¿Cuánto falta para asegurarse la final por el ascenso?

Las Más Leídas

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza
Agricultura

Producción de azafrán: una industria con futuro gracias a las condiciones climáticas de Mendoza

Las empresas internacionales empezaron a indagar para instalarse en Mendoza Shopping.
Mercado

Qué marcas internacionales podrían desembarcar en Mendoza Shopping

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza
Buenas noticias

La Policía de Chile detiene a los tres prófugos que se temía escaparan a Mendoza

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza
Aún en etapa neutra

El fenómeno de La Niña: qué efectos tendría en el clima de la provincia de Mendoza

Paso Internacional Los Libertadores habilitado este domingo.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 24 de agosto

Te Puede Interesar

La nueva alianza electoral presentó a todos sus candidatos para el Congreso, la Legislatura y los Concejos Deliberantes video
Elecciones 2025

Quién es quién en las listas de todos los departamentos de La Libertad Avanza+ Cambia Mendoza

Por Facundo La Rosa
En Malargüe avanza el Polo Logístico Pata Mora con financiamiento provincial
Desarrollo

En Malargüe avanza el Polo Logístico Pata Mora con financiamiento provincial

Por Marcelo López Álvarez
Qué obras ejecuta y en qué departamentos la Dirección de Vialidad Provincial.
Datos

Qué obras ejecuta y en qué departamentos Vialidad en Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio