Maipú se puso al día con San Martín de Tucumán y no pudo sumar ¿Cómo quedó de cara al Reducido?

El Club Deportivo Maipú perdió 2-1 frente a San Martín de Tucumán en el partido pendiente de la 25ª fecha de la Primera Nacional 2025 , disputado este miércoles en el estadio La Ciudadela. Seguí leyendo la nota de Sitio Andino y mirá el panorama completo de lo que sucedió y lo que se viene.

Con esta derrota, el equipo mendocino dirigido por Alexis Matteo suma su segunda caída consecutiva , aunque todavía conserva el 8º puesto con 36 puntos, en zona de clasificación al Reducido.

Los primeros minutos fueron de ida y vuelta. Maipú tuvo la chance más clara en los pies de Marcelo Eggel , pero el arquero local Pietrobono respondió bien. El Santo reaccionó con llegadas de Ozuna y Bonacci, contenidas por Darío Sand .

A los 30’, el encuentro se detuvo por incidentes en la tribuna, aunque se reanudó sin problemas. Poco después, Esquivel abrió el marcador para San Martín, que pasó a dominar el trámite.

En el complemento, Matteo buscó más juego con el ingreso de Rubens Sambueza, pero a los 17’ el árbitro cobró penal para el local y el arquero Darío Sand, de 37 años, sorprendió al convertir su primer gol oficial y poner el 2-0.

El Cruzado reaccionó con un pase de Sambueza para Paredes, que descontó y puso el 2-1 final. Sin embargo, la remontada no se concretó.

Cómo quedó Deportivo Maipú en la tabla

Pese a la derrota, Deportivo Maipú se mantiene con 36 puntos en el último lugar de clasificación al Reducido de la Primera Nacional. El problema es que varios equipos lo siguen de cerca y el margen de error se achica en la recta final de la temporada.

Por su parte, San Martín de Tucumán cortó su racha negativa y llegó a 43 unidades, quedando bien posicionado en la pelea por avanzar en el torneo.

Lo que se viene para el Club Deportivo Maipú

Vale recordar, que el próximo partido para el Botellero será con Los andes en condición de local, el domingo desde las 15:30hs.

La síntesis del Club Deportivo Maipú

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional