Habló el jugador agredido ferozmente en el fútbol de la Liga Sanrafaelina ¿A quién le apuntó?

La fecha 12 del Torneo local de la Liga Sanrafaelina de Fútbol dejó un escándalo: Matías Robles, jugador de Independiente Calle Larga, fue agredido con dos patadas por Pascual Alcaya (Constitución) luego de que ambos fueran expulsados. El hecho ocurrió sin presencia policial y con seguridad privada.
Pese a que la caída fue accidental, tal como se ve en un video viralizado por Pasión Sanrafaelina, Alcayasalió en defensa de su compañero y encaró a Robles, iniciando insultos y empujones con varios jugadores involucrados.
Expulsiones, patadas y ausencia de policías
El árbitro Leguizamón, tras hablar con su asistente, decidió expulsar a Robles y a Alcaya. Este último reaccionó con violencia: le dio una patada a Robles que lo tiró al piso y, con el jugador caído, lo golpeó nuevamente en la espalda.
El tumulto creció y el partido quedó marcado por la falta de presencia policial, ya que la seguridad estuvo a cargo de personal privado contratado.
En diálogo con los medios, Robles agradeció que el incidente haya sido registrado. “Por suerte hubo un medio que cubrió el partido, porque si no, todo hubiese quedado en la nada”, señaló. El jugador explicó que, tras recibir las patadas en el piso, debió trabajar y luego ir a la policlínica. “Me hice una placa para descartar lesiones óseas. Creo que la saqué barata”, sostuvo.
El futbolista expresó su preocupación por la falta de seguridad: “No es la primera vez que me pasa. Para mí, no se tuvo que seguir jugando el partido. Si tiene que volver la policía, que vuelva, porque hay encuentros que no se pueden disputar”, afirmó. También contó que vive el fútbol como un hobby y advirtió: “Por una situación así podés quedar sin trabajo y tenés una familia que mantener”.