para repudiar

Habló el jugador agredido ferozmente en el fútbol de la Liga Sanrafaelina ¿A quién le apuntó?

El jugador de fútbol de Independiente Calle Larga contó cómo vivió el ataque en la cancha de Constitución y pidió medidas. Mirá el hecho de violencia.

Robles relató que sufrió un desgarro muscular y que terminó la noche de fútbol en la policlínica. &nbsp;

Robles relató que sufrió un desgarro muscular y que terminó la noche de fútbol en la policlínica.

 

Por Sitio Andino Deportes

La fecha 12 del Torneo local de la Liga Sanrafaelina de Fútbol dejó un escándalo: Matías Robles, jugador de Independiente Calle Larga, fue agredido con dos patadas por Pascual Alcaya (Constitución) luego de que ambos fueran expulsados. El hecho ocurrió sin presencia policial y con seguridad privada.

Lee además
de san rafael a la seleccion: quien es el mendocino que sorprendio y se pone la celeste y blanca
sorpresa

De San Rafael a la Selección: quién es el mendocino que sorprendió y se pone la celeste y blanca
Independiente Rivadavia perdió ante Estudiantes y Godoy Cruz fue derrotado por Gimnasia.  
mala jornada

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, golpeados en la fecha 4 del Clausura ¿Qué se viene para ambos?

Pese a que la caída fue accidental, tal como se ve en un video viralizado por Pasión Sanrafaelina, Alcaya salió en defensa de su compañero y encaró a Robles, iniciando insultos y empujones con varios jugadores involucrados.

Expulsiones, patadas y ausencia de policías

El árbitro Leguizamón, tras hablar con su asistente, decidió expulsar a Robles y a Alcaya. Este último reaccionó con violencia: le dio una patada a Robles que lo tiró al piso y, con el jugador caído, lo golpeó nuevamente en la espalda.

El tumulto creció y el partido quedó marcado por la falta de presencia policial, ya que la seguridad estuvo a cargo de personal privado contratado.

El video de la violencia en el fútbol

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1954935388264656932&partner=&hide_thread=false

La palabra del damnificado que conmovió al fútbol

En diálogo con los medios, Robles agradeció que el incidente haya sido registrado. “Por suerte hubo un medio que cubrió el partido, porque si no, todo hubiese quedado en la nada”, señaló. El jugador explicó que, tras recibir las patadas en el piso, debió trabajar y luego ir a la policlínica. “Me hice una placa para descartar lesiones óseas. Creo que la saqué barata”, sostuvo.

El futbolista expresó su preocupación por la falta de seguridad: “No es la primera vez que me pasa. Para mí, no se tuvo que seguir jugando el partido. Si tiene que volver la policía, que vuelva, porque hay encuentros que no se pueden disputar”, afirmó. También contó que vive el fútbol como un hobby y advirtió: “Por una situación así podés quedar sin trabajo y tenés una familia que mantener”.

Temas
Seguí leyendo

Miedo en River: el recuerdo de un árbitro que ya lo perjudicó en la Libertadores

¿Qué pasó con Rodrigo De Paul? Inter Miami recibió un duro golpe del Orlando City

Gimnasia se trajo una victoria inmensa de Chaco y es líder absoluto ¿A cuánto está de la final por el ascenso?

Huracán Las Heras y San Martín tuvieron duelos claves en el Federal A: cómo terminaron

Se confirmó la lesión de Germán Pezzella y lo sufre todo River ¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas?

Lionel Messi sigue lesionado y Mascherano dio la peor noticia ¿Vuelve a jugar?

Revancha copera para ellos ¿Qué rival confirmó la Selección para la fecha FIFA de octubre?

¡El video del horror! Mirá cómo un policía hincha de Peñarol bajó a balazos a dos hinchas de Nacional

LO QUE SE LEE AHORA
Rodrigo de Paul no logró hacer pie con su equipo. video
no pudo

¿Qué pasó con Rodrigo De Paul? Inter Miami recibió un duro golpe del Orlando City

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3294 del domingo 10 de agosto

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto
Juegos de Azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2388 del domingo 10 de agosto

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1314 del domingo 10 de agosto

El PJ local prorrogó hasta hoy al mediodía su presentación de listas.
Elecciones 2025

El peronismo oficialista de Mendoza, se impuso en las internas abiertas

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria
Crimen planificado

A un año del homicidio de Eduardo Bertón: cronología y la implicación de una ex concejal libertaria

Te Puede Interesar

Mendoza sumará 12 nuevas ambulancias al sistema de salud. 
Equipamiento

Nuevas ambulancias en Mendoza: el sistema de Salud se fortalece con la llegada de unidades de alta complejidad

Por Natalia Mantineo
Este lunes, choferes de Uber protestaron por la competencia desleal de los taxis.
Servicio de transporte

Choferes de Uber protestaron por la falta de ganancias y la "competencia desleal" de los taxis

Por Natalia Mantineo
El robo ocurrió el fin de semana en el barrio Santa Ana de Guaymallén.
Investigación

En menos de 5 horas robaron en una casa de Guaymallén $10 millones y un arma

Por Sitio Andino Policiales