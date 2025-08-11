De San Rafael a la Selección: quién es el mendocino que sorprendió y se pone la celeste y blanca

Con apenas 18 años , Joaquín Hernández vivirá un sueño: integrar la Selección de fútbol de Argentina Sub 20 del Ascenso en una gira por Montevideo. El delantero de Sportivo Pedal Club de San Rafael fue elegido tras su sobresaliente participación con el selectivo juvenil sanrafaelino en amistosos ante el combinado nacional de Claudio Gugnali .

Hernández participó de dos encuentros frente al equipo nacional Sub 20, uno en la cancha de Huracán y otro en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza. Su rendimiento convenció al cuerpo técnico, que lo incluyó en la lista para la gira por Uruguay.

tremendo Le pasó a Lionel Scaloni y le dolió a todo un país: mirá la noticia que no le gustó a nadie

El selectivo juvenil de San Rafael, dirigido por Agustín Cañada , recibió elogios por parte de la AFA . “Esto es fruto de las políticas deportivas que impulsamos para dar visibilidad a nuestros jugadores y demostrar el gran nivel que tenemos”, sostuvo Alejandra Bajbuj , directora de Deportes del Municipio de San Rafael.

El futbolista sanrafaelino conversó con Sitio Andino y no ocultó su alegría tras recibir la convocatoria a la Selección Argentina, por ende destacó el esfuerzo colectivo que lo llevó a vestir la celeste y blanca .

"Fue una muy linda noticia. Creo que con el equipo hicimos un muy buen partido, no solo acá en San Rafael, sino también en el predio de AFA contra la Selección y contra Lanús también. Es un logro de todo el equipo y de todo el seleccionado. Por ahí no me la esperaba, pero estoy muy contento", aseguró.

El jugador subrayó la importancia para su club: "Debe ser una muy linda noticia que un chico que haya surgido de la institución haya podido lograr esto. A nivel club es algo muy lindo. Me podría haber tocado a mí como le podría haber tocado a cualquiera, pero siempre hay que estar preparado para las oportunidades".

Sobre la preparación previa, recordó que "antes del partido en Huracán tuvimos un entrenamiento con los dos que estábamos seleccionados y vimos cuestiones tácticas, lo que nos ayudó mucho. Para el partido en el predio de AFA tuvimos una semana de entrenamiento juntos y cada uno también trabajó en su club. Me sentí listo para esta oportunidad, así como lo estuvimos todos".

En lo personal, sostuvo que el crecimiento futbolístico es constante: "No sé si hubo cambios puntuales, pero con cada entrenamiento uno va mejorando individualmente. En el club nos dan muchas ocasiones para progresar. Todos tenemos un muy buen nivel y siempre trato de hacer lo que sé de la mejor manera".

También dejó un mensaje a los jóvenes futbolistas: "Acá en San Rafael no somos muy vistos porque es un lugar chico y los equipos no son tan conocidos a nivel nacional, incluso a nivel provincial está un poco menospreciado. Pero hay muy buen nivel. Lo demostramos en Huracán, en el predio de AFA y en Lanús. Siempre hay que estar preparado, no bajar los brazos porque la **oportunidad siempre llega".

Otro más a la Selección de fútbol de Argentina