El Tomba de la gente: historia eterna y momentos que hicieron vibrar a los Bodegueros

El Tomba pudo volver a su estadio en 2025, entre sus hazañas (Foto: GC Oficial).

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba , orgullo del fútbol mendocino, construyó una historia llena de momentos memorables que lo llevaron desde sus inicios barriales hasta consolidarse en la Liga Profesional y en torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana . Con identidad, pasión e ídolos inolvidables, el Tomba se ganó un lugar entre los grandes protagonistas del fútbol argentino.

El club nació el 1 de junio de 1921 como Club Sportivo Godoy Cruz , fundado por un grupo de amigos en el histórico Bar Victoria , bajo la presidencia de Romero Garay . En 1930 se produjo la fusión con la Bodega Antonio Tomba , que dio nombre definitivo a la institución.

Su primera cancha se estrenó el 1 de noviembre de 1923 , en Castelli y Las Heras, con un vibrante 4-4 ante Atlético Palmira , que simbolizó desde el inicio la pasión del “Expreso”.

En 1994, Godoy Cruz logró el ascenso al Nacional B tras una épica batalla en lodazal en Misiones. Ese plantel fue bautizado como los "Héroes del Barro". Incluía a Manchado, Villalobos, Iglesias, Oldrá, los hermanos Almeida, Abaurre, Naves, Vargas, De Lucca, Marcucci, Pereyra, Cuello y Núñez.

image El Expreso dio batalla y accedió a la segunda división del fútbol argentino.

En la reinauguración del estadio en julio de 2025, esos mismos protagonistas fueron homenajeados en el Feliciano Gambarte, donde se vivió una verdadera fiesta con las generaciones que vieron esta patriada y las nuevas, que claro está son parte de otras.

Ascenso histórico del Tomba a Primera División

El 20 de mayo de 2006, Godoy Cruz alcanzó un sueño largamente anhelado: el primer ascenso a la Primera División. En el estadio Malvinas Argentinas, derrotó 3-1 a Nueva Chicago (global 4-2) con goles de Diego Villar y Daniel “Tanque” Giménez (2). El equipo estaba dirigido por Juan Manuel “Chocho” Llop, artífice de la hazaña .

image El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba ante su gente en el primer ascenso.

Ese ascenso transformó al club en pionero de Mendoza en la élite del fútbol argentino, abriendo una etapa de protagonismo constante en la máxima categoría.

El Tomba en torneos internacionales

Godoy Cruz es el primer equipo mendocino en disputar torneos Conmebol. Clasificó a la Copa Libertadores 2011 con la histórica campaña de Omar Asad en 2010, aunque la dirigió Jorge “Polilla” Da Silva. Debutó con triunfo 2-1 sobre LDU Quito e integró el grupo con Peñarol e Independiente.

image El Toma se fue de copas.

Luego sumó más experiencias:

Libertadores 2012 : Grupo 8 con Universidad de Chile, Atlético Nacional y Peñarol .

Libertadores 2017 : avanzó por primera vez a octavos de final , eliminado por Grêmio (0-1 y 1-2).

Libertadores 2019 : volvió a octavos, cayendo ante el poderoso Palmeiras .

Sudamericana 2011 : eliminó a Lanús y cayó por penales ante Universitario de Perú .

Sudamericana 2014 : eliminado en segunda fase por River Plate .

Sudamericana 2025: cayó en octavos contra Atlético Mineiro (3-1 global).

Cada participación reforzó su imagen como embajador mendocino en Sudamérica, con noches que quedaron en la memoria de los hinchas.

Ídolos y figuras inolvidables

La historia de Godoy Cruz está marcada por futbolistas que dejaron huella:

Daniel Oldrá y Alejandro Abaurre , símbolos de los ascensos y de partidos clásicos importantes.

Mauro Poy, Ariel Rojas y Federico Higuaín , símbolos del ascenso de 2006.

y , símbolos del ascenso de 2006. David Ramírez , “el Mago”, conductor del mejor Tomba en Primera.

Jorge Carranza, Sebastián Torrico y Nelson Ibáñez , arqueros clave en la permanencia.

Santiago García, el “Morro”, máximo goleador e ídolo eterno de la hinchada.

Cada uno de ellos aportó capítulos que definieron la identidad del club y lo conectaron con su gente.

image Daniel "Gato" Oldrá es una de las máximas figuras del Club Tombino.

El estadio Feliciano Gambarte y la hinchada Tombina

El Feliciano Gambarte, conocido como “la Bodega”, es el símbolo del club. Inaugurado en 1944, fue modernizado varias veces y volvió a recibir partidos oficiales en 2021, aunque sin público por la pandemia. En julio de 2025 fue reinaugurado oficialmente, devolviendo al Tomba su casa con capacidad y servicios renovados.

Feliciano Gambarte El renovado Feliciano Gambarte.

La hinchada Tombina se distingue por su fidelidad y colorido. El grito de “Vamos Tomba” es parte del folclore mendocino, acompañando al equipo en casa y en cada viaje por el país o el continente.

Hitos históricos de Godoy Cruz

1921 : Fundación del club en el Bar Victoria.

1930 : Fusión con la Bodega Antonio Tomba.

1923 : Estreno de la primera cancha (4-4 con Atlético Palmira).

1944: Inauguración del estadio Feliciano Gambarte.

image En el 74, el Expreso jugó su primer torneo Nacional.

2006 : Primer ascenso a Primera División con el “Chocho” Llop.

2011 : Debut en Copa Libertadores con triunfo ante LDU Quito.

2017 : Avance histórico a octavos de final de Libertadores (vs. Grêmio).

2019: Octavos de Libertadores frente a Palmeiras

2021 : Regreso oficial al Gambarte en plena pandemia.

2025: Reinauguración total del estadio Feliciano Gambarte.

Daniel Oldrá, el ídolo del Tomba que habló con Sitio Andino

En una charla íntima y cargada de recuerdos, Daniel Oldrá repasó los momentos que marcaron su vida junto a Godoy Cruz. El histórico entrenador tombino, símbolo indiscutido del club y referente de distintas generaciones, habló de los partidos que lo dejaron huella, de los ídolos que hicieron grande a la institución y de la conexión eterna con la hinchada, siempre desde la humildad que lo caracteriza.

Daniel Walter Oldrá, Godoy Cruz, Arsenal.jfif El Gato vivió los mejores años con el Bodeguero. Foto: Prensa Club Godoy Cruz

Daniel Oldrá no dudó cuando recordó los momentos más fuertes de su vida como técnico de Godoy Cruz. “Los dos con la Lepra en el ascenso y los dos de Boca en Primera: el primero 4 a 1 y el último 4 a 0”, afirmó con orgullo, señalando esos partidos como hitos imborrables en la historia del club.

Al hablar de los ídolos, el Gato fue claro: “Creo que Pedone, el Ruso, el Cachorro y por supuesto el Morro”, mencionó con respeto, aunque prefirió correrse de esa lista. Para él, el estilo tombino se resumía en una identidad única: “El estilo es la mística, como jugamos los Héroes del Barro: con tres delanteros, un enganche y siempre la pelota al piso”, recordó sobre la esencia de un juego que marcó a toda una generación.

Gato Daniel Oldra, DT Godoy Cruz Antonio Tomba El Gato es uno de los cimientos de este gran Tomba. Foto: Cristian Lozano

La conexión con la gente fue lo que más lo emocionó. “Es lo que me voy a llevar a mi tumba y lo que les dejo a mis hijos, es lo más importante y maravilloso que tengo”, aseguró, dejando en claro la fuerza de su vínculo con la hinchada. Y mirando hacia adelante, soñaba en grande: “El mañana del Tomba me lo imagino campeón del fútbol argentino”.

Lo cierto es que esas palabras cobraron todavía más sentido tras lo que se vivió ayer, cuando Godoy Cruz volvió a mostrar carácter y esa mística que tantas veces defendió Oldrá, regalándole a su gente un partido que quedará en la memoria y que renueva la ilusión de un pueblo bodeguero que nunca deja de soñar.

A seguir sumando Tomba

El recorrido del Godoy Cruz Antonio Tomba está marcado por fundación, fusiones, ascensos, ídolos, participaciones internacionales y la pasión de su gente. De los torneos locales a las noches de Copa Libertadores, el Tomba representa con orgullo la identidad de Mendoza en el fútbol argentino.

En la actualidad, el conjunto mendocino posee una buena cantidad de puntos en el promedio pero en la general no se puede descuidar porque allí está entre los de abajo. Pero claro, Godoy Cruz ya sabe cómo evitar la caída al abismo si cuando tuvo que zafar la hizo con potencia.