Con presencia mendocina, la Selección de Vóley tropezó ante Irán ¿Cómo sigue el Mundial?

La Selección de Vóley de Argentina U21 de vóley, con los mendocinos Emiliano Molini (11) y Fausto López (-), cayó 3-1 ante Irán en los octavos de final del Mundial de China 2025. Tras esta derrota, el conjunto albiceleste jugará la reclasificación del 9º al 16º puesto, aunque los jóvenes mendocinos continúan sumando una valiosa experiencia internacional.

La derrota de la Selección de Vóley ante Irán y un duro golpe en octavos El combinado argentino pagó caro las dos derrotas iniciales en la fase de grupos, que lo emparejaron en octavos de final con uno de los rivales más fuertes. Frente a Irán, el seleccionado mostró reacción pero no pudo sostener la intensidad, cayendo por 3-1 (22-25, 25-20, 25-16 y 25-23).

Con este resultado, la Argentina U21 quedó relegada a la reclasificación y ahora deberá medirse ante el perdedor del duelo entre China y Japón, con la meta de finalizar lo más alto posible dentro de los puestos 9º al 16º. El torneo en Bahréin se disputará hasta el 30 de agosto, cuando se definan todas las posiciones y los campeones.

ARG 1 - IRI 3

25-22, 20-25, 16-25, 23-25



Mateo Gómez, máximo anotador nacional con 13 puntos



Para Emiliano Molini y Fausto López, el Mundial representa mucho más que un resultado deportivo: es la confirmación de que el vóley mendocino está presente en la elite internacional. Molini, como central, suma minutos de calidad aportando bloqueo y potencia, mientras que López, como armador, le da frescura y alternativas al equipo.

Más allá de la caída ante Irán, ambos continúan sumando experiencia clave que servirá para futuros compromisos internacionales y para sus carreras rumbo a la selección mayor. Lo que se viene para Argentina es un calendario exigente en la reclasificación, donde buscarán terminar dentro del top 10 mundial, algo que seguiría consolidando al vóley juvenil albiceleste. Resultados de La Selección de Vóley en la fase de grupos del Mundial U21 Argentina 1-3 Ucrania

Más allá de la caída ante Irán, ambos continúan sumando experiencia clave que servirá para futuros compromisos internacionales y para sus carreras rumbo a la selección mayor. Lo que se viene para Argentina es un calendario exigente en la reclasificación, donde buscarán terminar dentro del top 10 mundial, algo que seguiría consolidando al vóley juvenil albiceleste. Resultados de La Selección de Vóley en la fase de grupos del Mundial U21 Argentina 1-3 Ucrania

Argentina 1-3 Francia

Argentina 3-0 Túnez

Argentina Vóley 3 - 2 Indonesia

Italia 3-0 Argentina

Irán 3-1 Argentina