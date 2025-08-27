Salud

Mendoza lanzó una campaña de prevención contra el Chagas para derribar mitos

El objetivo es concientizar a la población sobre la enfermedad de Chagas. Además se busca optimizar el diagnóstico, el tratamiento, y atacar la enfermedad.

Mendoza lanzó una campaña de prevención contra el Chagas para derribar mitos.

Mendoza lanzó una campaña de prevención contra el Chagas para derribar mitos.

 Por Natalia Mantineo

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, lanzó una campaña integral para combatir la Enfermedad de Chagas, un mal que afecta a miles de habitantes de la provincia de Mendoza. La campaña de prevención, que se extenderá hasta fin de año, busca fortalecer la vigilancia, optimizar el diagnóstico y el tratamiento.

La estrategia se centrará en cuatro ejes principales para abordar la enfermedad de forma integral:

  • Fortalecimiento de la vigilancia: Se destinará equipamiento específico a los departamentos de la provincia para mejorar el control del vector principal de la enfermedad, la vinchuca.

  • Enfoque en la transmisión vertical: Se capacitará al personal de los centros de salud materno-infantil para prevenir el contagio de madre a hijo durante el embarazo o el parto.

Remedios chagas - 42254
La prevención contra la enfermedad de Chagas se activó en Mendoza.

La prevención contra la enfermedad de Chagas se activó en Mendoza.

  • Mejora del diagnóstico y seguimiento: Se optimizará la red de laboratorios para agilizar la detección y el seguimiento de los pacientes.

  • Comunicación y concientización: Se realizarán campañas para informar a la comunidad sobre todas las formas de contagio y derribar los mitos y prejuicios sobre el Chagas.

Prevención contra el Chagas: un plan a largo plazo

La campaña de prevención de la enfermedad de Chagas, que se extenderá hasta el 31 de diciembre, no busca solo resultados a corto plazo. El objetivo es que las acciones se conviertan en una política de estado permanente para asegurar que la lucha contra el Chagas continúe y se consolide en el tiempo.

Mal de chagas, vinchuca
La campaña de prevención de la enfermedad de Chagas se extenderá hasta el 31 de diciembre.

La campaña de prevención de la enfermedad de Chagas se extenderá hasta el 31 de diciembre.

La provincia busca dejar instaladas las capacidades técnicas y operativas necesarias para que el combate contra la enfermedad se convierta en un programa sostenido que beneficie a toda la población de Mendoza.

