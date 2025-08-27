Mendoza lanzó una campaña de prevención contra el Chagas para derribar mitos.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, lanzó una campaña integral para combatir la Enfermedad de Chagas , un mal que afecta a miles de habitantes de la provincia de Mendoza. La campaña de prevención , que se extenderá hasta fin de año, busca fortalecer la vigilancia, optimizar el diagnóstico y el tratamiento.

La estrategia se centrará en cuatro ejes principales para abordar la enfermedad de forma integral:

Enfoque en la transmisión vertical: Se capacitará al personal de los centros de salud materno-infantil para prevenir el contagio de madre a hijo durante el embarazo o el parto.

Fortalecimiento de la vigilancia: Se destinará equipamiento específico a los departamentos de la provincia para mejorar el control del vector principal de la enfermedad, la vinchuca .

Comunicación y concientización: Se realizarán campañas para informar a la comunidad sobre todas las formas de contagio y derribar los mitos y prejuicios sobre el Chagas.

Mejora del diagnóstico y seguimiento: Se optimizará la red de laboratorios para agilizar la detección y el seguimiento de los pacientes.

Prevención contra el Chagas: un plan a largo plazo

La campaña de prevención de la enfermedad de Chagas, que se extenderá hasta el 31 de diciembre, no busca solo resultados a corto plazo. El objetivo es que las acciones se conviertan en una política de estado permanente para asegurar que la lucha contra el Chagas continúe y se consolide en el tiempo.

La provincia busca dejar instaladas las capacidades técnicas y operativas necesarias para que el combate contra la enfermedad se convierta en un programa sostenido que beneficie a toda la población de Mendoza.