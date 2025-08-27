Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 27 de agosto

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El Paso Los Libertadores se encuentra habilitado este miércoles 27 de agosto.

El Paso Los Libertadores se encuentra habilitado este miércoles 27 de agosto. 

Foto: Yemel Fil
Sociedad

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este miércoles 27 de agosto, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, de 9 a 21 (hora argentina). Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

El pronóstico del tiempo para alta montaña este miércoles indica cielo despejado durante la mañana. A partir de las 15, seminublado únicamente en el sector Sur. Las temperaturas esta mañana en las localidades cordilleranas son de -3º en Uspallata, -10° en Punta de Vacas, -13º en Puente del Inca y -14° en Las Cuevas.

Cabe recordar que es obligatoria la portación de cadenas.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

paso los libertadores
El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este miércoles 27 de agosto.

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, se encuentra habilitado este miércoles 27 de agosto.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario de invierno en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1° de junio, y hasta el 31 de agosto de 2025, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario de invierno:

  • Desde Argentina hacia Chile: de 9 a 21.

  • Desde Chile hacia Argentina: de 8 a 20.

Además, habrá cierres anticipados de barreras:

  • Lado argentino (Uspallata): 19.

  • Lado chileno: 18.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

