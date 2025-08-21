sigue con vida

¿El Inter Miami puede soñar sin Messi? No te pierdas lo que pasó en la Leagues Cup

El Inter Miami CF se presentó en la Leagues Cup sin la presencia de Lionel Messi. Entrá a la nota y hacé un repaso de lo acontecido.

El Inter Miami CF va por más.

El Inter Miami CF superó 2-1 a Tigres de México en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Sin la presencia de Lionel Messi, lesionado, la figura fue el uruguayo Luis Suárez, que convirtió un doblete de penal. La victoria en el Chase Stadium clasificó al equipo de la MLS a semifinales, donde enfrentará a Orlando City.

Luis Suárez, el héroe del Inter Miami en la Leagues Cup

El primer gol del “Pistolero” llegó a los 22 minutos del primer tiempo, tras una mano de Javier Aquino en el área, provocada por un centro de Jordi Alba. Desde los doce pasos, Suárez ejecutó con potencia y venció al arquero argentino Nahuel Guzmán.

En el complemento, Ángel Correa empató para Tigres, pero nuevamente apareció Luis Suárez a los 43 minutos, con otro penal bien ejecutado, para sellar el 2-1 definitivo y darle al Inter Miami el pase a semifinales.

Más allá de los goles, el uruguayo aportó juego: asistió a Tadeo Allende en una clara ocasión y generó constante peligro. La ausencia de Messi fue disimulada gracias al peso ofensivo del ex Barcelona, que se transformó en la figura indiscutida de la noche.

Embed - DOBLETE LUIS SUÁREZ e INTER MIAMI gana 2-1 vs TIGRES. Clasificó a semifinal de LEAGUES CUP | Resumen

Qué significa esta victoria del Inter Miami CF sin Messi

El triunfo no solo aseguró la clasificación a semifinales, sino que también dejó una señal: el Inter Miami puede competir y ganar sin Messi. El equipo de Gerardo “Tata” Martino mostró solidez defensiva y resistió los embates de Tigres, que tuvo a Ángel Correa como su jugador más desequilibrante.

Ahora, el próximo desafío será ante Orlando City, en una semifinal con sabor a clásico de Florida. La gran incógnita es: ¿podrá el Inter Miami mantener este nivel sin Lionel Messi y llegar a la final de la Leagues Cup?

