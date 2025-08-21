¿El Inter Miami puede soñar sin Messi? No te pierdas lo que pasó en la Leagues Cup

El Inter Miami CF superó 2-1 a Tigres de México en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 . Sin la presencia de Lionel Messi , lesionado, la figura fue el uruguayo Luis Suárez , que convirtió un doblete de penal . La victoria en el Chase Stadium clasificó al equipo de la MLS a semifinales, donde enfrentará a Orlando City .

El primer gol del “Pistolero” llegó a los 22 minutos del primer tiempo , tras una mano de Javier Aquino en el área, provocada por un centro de Jordi Alba . Desde los doce pasos , Suárez ejecutó con potencia y venció al arquero argentino Nahuel Guzmán .

cara a cara Se le pararon de manos a Javier Mascherano y estalló la interna en el Inter Miami ¿Se va?

a la carga Inter Miami vs Tigres por la Leagues Cup ¿Juega Lionel Messi en los cuartos de final?

En el complemento, Ángel Correa empató para Tigres, pero nuevamente apareció Luis Suárez a los 43 minutos , con otro penal bien ejecutado, para sellar el 2-1 definitivo y darle al Inter Miami el pase a semifinales.

Más allá de los goles, el uruguayo aportó juego: asistió a Tadeo Allende en una clara ocasión y generó constante peligro. La ausencia de Messi fue disimulada gracias al peso ofensivo del ex Barcelona, que se transformó en la figura indiscutida de la noche .

Embed - DOBLETE LUIS SUÁREZ e INTER MIAMI gana 2-1 vs TIGRES. Clasificó a semifinal de LEAGUES CUP | Resumen

Qué significa esta victoria del Inter Miami CF sin Messi

El triunfo no solo aseguró la clasificación a semifinales, sino que también dejó una señal: el Inter Miami puede competir y ganar sin Messi. El equipo de Gerardo “Tata” Martino mostró solidez defensiva y resistió los embates de Tigres, que tuvo a Ángel Correa como su jugador más desequilibrante.

Ahora, el próximo desafío será ante Orlando City, en una semifinal con sabor a clásico de Florida. La gran incógnita es: ¿podrá el Inter Miami mantener este nivel sin Lionel Messi y llegar a la final de la Leagues Cup?