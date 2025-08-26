Sagasti distinguió a deportistas mendocinos y anunció un proyecto para volver a financiar el ENARD

La legisladora mendocina impulsa un proyecto para reimpulsar el ENARD

En el Congreso de la Nación, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti encabezó un acto en el que se distinguió a más de 100 deportistas y, al mismo tiempo, anunció que existe consenso político para avanzar en un nuevo proyecto de ley que garantice el financiamiento del deporte de alto rendimiento.

El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) fue creado en 2009 con un impuesto del 1% a la telefonía móvil, pero ese esquema se eliminó en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri. Desde entonces, el financiamiento pasó a depender de partidas discrecionales del Estado, con resultados muy limitados .

Embed - Anabel F. Sagasti on Instagram: "Día inolvidable en el @senadoargentina. Reconocimos a quienes llevaron nuestra bandera a lo más alto alto y nos comprometimos a impulsar un Proyecto de Ley para volver a financiar el ENARD como manda nuestra historia. Gracias a las y los deportistas por su esfuerzo incansable y su compromiso con los más altos valores del deporte ¡Vamos Argentina!"

Fernández Sagasti confirmó que se está trabajando en un proyecto que podría unificar iniciativas ya presentadas, con el objetivo de recrear un esquema de financiamiento a ese organismo . Según explicó, se busca garantizar un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares , "el más alto en la historia del deporte argentino".

“El Congreso se tiene que hacer cargo de reimpulsar una ley que en 2009 dio buenos resultados . Hoy entendemos que hay que aggiornarla a la nueva realidad ”, señaló la legisladora, que preside la Comisión de Deporte del Senado.

Anabel Fernández Sagasti encabezó el reconocimiento a más de 100 deportistas.

También planteó que el objetivo es transformar al deporte en una “política de Estado irrenunciable” y que, más allá de la postura del Poder Ejecutivo y un posible veto, el Parlamento debe avanzar en el debate.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/1960486468767436816&partner=&hide_thread=false MERECIDO RECONOCIMIENTO PARA EL DEPORTE NACIONAL



Homenajeamos a quienes llevaron nuestra bandera a lo más alto alto y nos comprometimos a impulsar un Proyecto de Ley para volver a financiar el ENARD como manda nuestra historia ¡Gracias! pic.twitter.com/xrZSYoVn13 — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) August 26, 2025

Las críticas de Anabel Fernández Sagasti a los recortes en deportes

En su discurso, Sagasti cuestionó el fuerte recorte en el presupuesto deportivo durante la gestión de Javier Milei. Según detalló:

56% de caída real del presupuesto para 2025 en comparación con 2023.

del presupuesto para 2025 en comparación con 2023. 65% menos de fondos para los Juegos Nacionales Evita .

para los . 87% de reducción en partidas destinadas a infraestructura de clubes de barrio.

“Estamos aquí para una conversación honesta, profunda y urgente sobre el futuro del deporte argentino”, subrayó la senadora, y advirtió que los recortes golpean directamente en las bases del sistema deportivo nacional.

Anabel Fernánde Sagasti, Senado de la Nación, distinción a deportistas 26-08-25 (04) Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

Los deportistas mendocinos distinguidos en el Senado

En paralelo al anuncio legislativo, la Comisión de Deporte reconoció a más de 100 atletas por su desempeño en distintas competencias.

Entre ellos se destacaron los mendocinos que brillaron en los Juegos Panamericanos Junior 2025:

Julieta Benedetti (oro) – Ruta individual femenina

(oro) – Ruta individual femenina Lautaro Martínez (oro) – Hockey sobre césped

(oro) – Hockey sobre césped Milagros Alastra (oro) – Hockey sobre césped

(oro) – Hockey sobre césped Sol Guignet (oro) – Hockey sobre césped

(oro) – Hockey sobre césped Martín Maya (plata) – Balonmano

(plata) – Balonmano Nahuel Rojas (plata) – Vóley

(plata) – Vóley Lucía Miralles (plata) – Cross country olímpico

(plata) – Cross country olímpico Josefina Mella (bronce) – Pistola 10 metros aire

(bronce) – Pistola 10 metros aire Martín Mansilla (plata) – Cuatro sin timonel

(plata) – Cuatro sin timonel Mateo Di Leo Blas (bronce) – Taekwondo, 80 kg masculino

Anabel Fernánde Sagasti, Senado de la Nación, distinción a deportistas 26-08-25 (05) Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

Sagasti destacó especialmente la historia de Juan Arrieguez, campeón panamericano junior de lanzamiento de bala, quien entrena con un implemento prestado por Germán Lauro porque no cuenta con una bala propia.

“Quiero que sepan que los vemos, que valoramos su esfuerzo sobrehumano y que entendemos su sacrificio”, expresó la legisladora al dirigirse a los atletas.