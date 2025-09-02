alegría

Walter Ribonetto y su desahogo ¿La primera victoria de Godoy Cruz marca el inicio de la levantada?

El DT del Tomba, Walter Ribonetto, habló luego de la victoria ante Platense por 3 a 1 en una nueva fecha del fútbol de Primera. Mirá lo que dijo.

Walter Ribonetto valoró la victoria del Tomba.

Por Sitio Andino Deportes

En Vicente López, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba rompió la racha negativa y consiguió su primer triunfo en el Torneo Clausura de fútbol al vencer 3-1 a Platense. El Expreso, que venía de cuatro derrotas consecutivas, respiró con este desahogo y sumó puntos vitales en su pelea por la permanencia. Escuchá la palabra de Walter Ribonetto, entrenador Bodeguero.

El triunfo del Tomba y cómo consiguió los tres puntos

El Tomba se adelantó rápido con un golazo de Nicolás Fernández a los 10 minutos del primer tiempo y amplió la ventaja con Daniel Barrea. Sin embargo, el partido se complicó cuando a los 33’ Santino Andino fue expulsado por doble amarilla y el equipo quedó con uno menos.

En el complemento, Platense descontó a través de Franco Baldassarra y presionó en busca del empate. Pero Godoy Cruz resistió con solidez y, de contra, Facundo Altamira definió el 3-1 a los 51 minutos, sellando la primera victoria en el torneo.

Qué significa esta victoria para el futuro del Tomba

El triunfo fue un verdadero respiro anímico y deportivo para Walter Ribonetto, que inició su ciclo con cuatro caídas consecutivas. En conferencia de prensa, el DT no ocultó su alivio: “Era el camino. Nos tocaron rivales muy duros como Atlético Mineiro, River y Vélez. Desde el juego no fuimos inferiores, pero los resultados no se daban. Hoy sí, y este grupo humano se lo merece”.

También se refirió a la expulsión del juvenil Santino Andino: “Es un chico joven, se puede equivocar. Lo hablé con él y pidió disculpas. Tiene una carrera enorme por delante y son detalles que debe corregir”.

Con esta victoria, Godoy Cruz alcanzó los 6 puntos en la Zona B y suma 23 en la Tabla Anual, seis más que San Martín de San Juan, rival directo en la lucha por la permanencia. Platense, en tanto, quedó décimo con seis unidades.

Lo que se viene para el Tomba

Ahora, el Expreso tendrá semanas largas de trabajo y la mente puesta en su próximo desafío: visitar a Barracas Central el sábado 13 de septiembre a las 14:30, en un duelo clave para confirmar la levantada y soñar con escapar definitivamente del fondo.

La palabra de Walter Ribonetto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaRockandgoll/status/1962773441997590629&partner=&hide_thread=false

