Los Leones y Las Leonas ya tienen fecha para el inicio de la Pro League 2025/26
Los seleccionados de Los Leones y Las Leonas debutan en la FIH Pro League del 9 al 14 de diciembre en Argentina: mirá el fixture confirmado.
Las Leonas van por un buen torneo.
A pocos días de retomar los entrenamientos, las selecciones argentinas de hockey sobre césped, Los Leonas y Las Leonas, recibieron una gran noticia: la FIH confirmó el calendario de inicio de la FIH Pro League 2025/26, que se jugará entre el 9 y el 14 de diciembre, con Argentina e Irlanda como las primeras sedes.
Las Leonas debutarán ante Países Bajos y Alemania, mientras que los Leones se medirán frente a Países Bajos y Pakistán. Todavía resta definirse la provincia argentina que albergará los encuentros, lo que genera expectativa en varias federaciones locales.
Argentina (9 al 14 de diciembre de 2025): vs. Alemania y Países Bajos
Australia (10 al 15 de febrero de 2026): vs. Australia e Irlanda
Bélgica (13 al 21 de junio de 2026): vs. Bélgica y China
Inglaterra (23 al 28 de junio de 2026): vs. Inglaterra y España
Fixture de Los Leones en la Pro League 2025/26
Argentina (9 al 14 de diciembre de 2025): vs. Países Bajos y Pakistán
India (10 al 15 de febrero de 2026): vs. India y Bélgica
Inglaterra (13 al 21 de junio de 2026): vs. Inglaterra y Australia
Alemania (23 al 28 de junio de 2026): vs. Alemania y España
El calendario completo de partidos estará disponible el 17 de septiembre en la web oficial de la FIH, lo que terminará de delinear el camino de ambos seleccionados en una competencia clave rumbo al Mundial 2026.