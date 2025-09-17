Aconcagua Enduro Challenge 2025: la carrera más alta del mundo llega a Penitentes

El próximo 11 y 12 de octubre , Penitentes será sede de la Aconcagua Enduro Challenge 2025 (AEC25) , considerada la carrera más alta del mundo . Organizada por el reconocido Aconcagua Motoclub , el evento reunirá a los mejores pilotos nacionales e internacionales en una edición que promete ser histórica para la provincia de Mendoza .

Será la novena edición de esta competencia, que se suma al calendario del Enduro Classic Series , donde figuran las carreras más importantes del país. Tras sus ediciones anteriores en Las Leñas , el AEC encontró en Penitentes el escenario ideal: paisajes imponentes, servicios turísticos renovados y un circuito exigente al pie de la Cordillera de los Andes.

el detalle completo Los Leones y Las Leonas ya tienen fecha para el inicio de la Pro League 2025/26

La cita contará con pruebas especiales como el Hill Climb del sábado y la tradicional carrera del domingo, que comenzará alrededor de las 8:30. Una de las características más atractivas será la largada estilo Le Mans , en tandas de 6 a 10 pilotos cada dos minutos, lo que garantiza espectáculo y emoción desde el inicio.

El evento reunirá a los mejores corredores del país , invitados extranjeros y equipos que buscan sumar puntos claves en la penúltima fecha del campeonato, antes del cierre con el clásico Transmontaña en Tucumán .

La carrera más alta del mundo llega a #Mendoza Penitentes – 11 y 12 de octubre #AEC25 – Aconcagua #Enduro Challenge Pilotos nacionales e internacionales Turismo + adrenalina + montaña Repasá la info en @sitioandinomza #Mendoza #Enduro #AEC25 #Penitentes pic.twitter.com/72C7fkrUjR

Además de la competencia, la organización destaca la propuesta turística: la nueva concesión de Penitentes ofrece restaurantes, servicios y espacios para disfrutar en familia, potenciando a Mendoza como destino de aventura.

“Queremos que esta fecha quede fija como un clásico de cada año en la provincia”, señaló Daniel Dindorff, el presidente del Aconcagua Motoclub, organizador de un evento que ya tiene prestigio a nivel nacional e internacional.

Algunos pilotos protagonistas del Enduro

El Aconcagua Enduro Challenge 2025 tendrá en la línea de largada a grandes protagonistas como José María Mercado, Nico Pucci, Lucas Godoy, Franco Tumbarello, Tomás Tumbarello y Alejo Jofré. Pilotos que buscarán superar los límites en la carrera más alta del mundo, entre altura, nieve y terrenos extremos que pondrán a prueba toda su resistencia.