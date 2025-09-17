polideportivo

Aconcagua Enduro Challenge 2025: la carrera más alta del mundo llega a Penitentes

En una semanas se llevará a cabo un gran certamen de enduro en la montaña de la provincia de Mendoza. Conocé todos los detalles.

El Enduro tiene un gran desafío por delante.

 Por Martín Sebastián Colucci

El próximo 11 y 12 de octubre, Penitentes será sede de la Aconcagua Enduro Challenge 2025 (AEC25), considerada la carrera más alta del mundo. Organizada por el reconocido Aconcagua Motoclub, el evento reunirá a los mejores pilotos nacionales e internacionales en una edición que promete ser histórica para la provincia de Mendoza.

Una cita imperdible del Enduro en la montaña mendocina

Será la novena edición de esta competencia, que se suma al calendario del Enduro Classic Series, donde figuran las carreras más importantes del país. Tras sus ediciones anteriores en Las Leñas, el AEC encontró en Penitentes el escenario ideal: paisajes imponentes, servicios turísticos renovados y un circuito exigente al pie de la Cordillera de los Andes.

La cita contará con pruebas especiales como el Hill Climb del sábado y la tradicional carrera del domingo, que comenzará alrededor de las 8:30. Una de las características más atractivas será la largada estilo Le Mans, en tandas de 6 a 10 pilotos cada dos minutos, lo que garantiza espectáculo y emoción desde el inicio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1968275972765212842&partner=&hide_thread=false

Pilotos de élite, turismo y proyección internacional del Enduro

El evento reunirá a los mejores corredores del país, invitados extranjeros y equipos que buscan sumar puntos claves en la penúltima fecha del campeonato, antes del cierre con el clásico Transmontaña en Tucumán.

Además de la competencia, la organización destaca la propuesta turística: la nueva concesión de Penitentes ofrece restaurantes, servicios y espacios para disfrutar en familia, potenciando a Mendoza como destino de aventura.

“Queremos que esta fecha quede fija como un clásico de cada año en la provincia”, señaló Daniel Dindorff, el presidente del Aconcagua Motoclub, organizador de un evento que ya tiene prestigio a nivel nacional e internacional.

Algunos pilotos protagonistas del Enduro

El Aconcagua Enduro Challenge 2025 tendrá en la línea de largada a grandes protagonistas como José María Mercado, Nico Pucci, Lucas Godoy, Franco Tumbarello, Tomás Tumbarello y Alejo Jofré. Pilotos que buscarán superar los límites en la carrera más alta del mundo, entre altura, nieve y terrenos extremos que pondrán a prueba toda su resistencia.

