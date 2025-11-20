Boxeo en Villa Seca: la Bestia Damián Castro vuelve al ring con una pelea clave ante Alejandro Cirica

El boxeo mendocino vivirá una noche especial este viernes en el Club Villa Seca , donde Damián “La Bestia” Castro se medirá con Alejandro Cirica en su tercera pelea profesional. La velada contará con 15 combates amateurs , precios populares y la fiscalización de la Federación Mendocina de Box .

La acción comenzará desde las 19 horas , con organización del Club Villa Seca , apoyo de Promotora Pandolfino Box y un patio de comidas dentro del recinto. Matías Lucero, entrenador y referente del evento, aseguró que será una de las jornadas más atractivas del año.

El púgil de Tres Acequias llega con récord 1-0-1 (1 KO). Debutó el 26 de octubre de 2024, empatando ante Jorge Lucero en Junín. Su primer triunfo profesional llegó el 29 de agosto , en el estadio Vicente Polimeni , donde noqueó al sanrafaelino Luciano Ramírez tras dominarlo en tres rounds.

Su entrenador, Matías Lucero , destacó su evolución: “Es uno de los púgiles más prometedores de Mendoza. Trabaja muchísimo, tiene condiciones y sobre todo ganas de triunfar”.

Alejandro Cirica: reemplazo de urgencia y desafío de boxeo complicado

El rival será Alejandro Cirica, entrenado por Pablo “Manzanita” Estrella en Tunuyán. Cirica aceptó el combate luego de la baja del sanjuanino Martín Simón Garay, inicialmente programado para la estelar.

Cirica volvió a la actividad tras alejarse en 2022 y viene de caer en San Juan frente a Carlos Alberto el último 19 de septiembre, en pelea a cuatro rounds en peso ligero.

La cartelera incluye 15 peleas amateurs, con presencia del Torneo Guantes de Oro, lo que garantiza una noche con muchos talentos emergentes. La pelea principal, entre Castro y Cirica, será a cuatro rounds en peso superligero.