Boxeo en Villa Seca: la Bestia Damián Castro vuelve al ring con una pelea clave ante Alejandro Cirica

El boxeo mendocino vivirá una noche especial este viernes en el Club Villa Seca, donde Damián “La Bestia” Castro se medirá con Alejandro Cirica en su tercera pelea profesional. La velada contará con 15 combates amateurs, precios populares y la fiscalización de la Federación Mendocina de Box.
La acción comenzará desde las 19 horas, con organización del Club Villa Seca, apoyo de Promotora Pandolfino Box y un patio de comidas dentro del recinto. Matías Lucero, entrenador y referente del evento, aseguró que será una de las jornadas más atractivas del año.
Alejandro Cirica: reemplazo de urgencia y desafío de boxeo complicado
El rival será Alejandro Cirica, entrenado por Pablo “Manzanita” Estrella en Tunuyán. Cirica aceptó el combate luego de la baja del sanjuanino Martín Simón Garay, inicialmente programado para la estelar.
Cirica volvió a la actividad tras alejarse en 2022 y viene de caer en San Juan frente a Carlos Alberto el último 19 de septiembre, en pelea a cuatro rounds en peso ligero.
La cartelera incluye 15 peleas amateurs, con presencia del Torneo Guantes de Oro, lo que garantiza una noche con muchos talentos emergentes. La pelea principal, entre Castro y Cirica, será a cuatro rounds en peso superligero.