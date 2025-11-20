20 de noviembre de 2025
{}
Alfredo Cornejo apuntó contra la AFA: qué dijo sobre el descenso de Godoy Cruz

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, opinó sobre la caída del Tomba y no olvidó los movimientos de la apuntada AFA. Mirá lo que dijo.

Alfredo Cornejo apuntó contra la AFA: qué dijo sobre el descenso de Godoy Cruz.

Alfredo Cornejo apuntó contra la AFA: qué dijo sobre el descenso de Godoy Cruz.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Deportes

El gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, lanzó duras críticas contra la AFA, apuntando a la desorganización del fútbol argentino y al cambio de reglas que, según él, influyó en el descenso de Godoy Cruz. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el sistema de descensos y el funcionamiento del VAR.

“El fútbol argentino pasa por un pésimo momento”, avisó Alfredo Cornejo

Cornejo aclaró que hablaba como un seguidor apasionado y no como dirigente, pero aun así fue tajante: “El fútbol argentino pasa por un pésimo momento. Está tapado por el éxito de la Selección, que es una cucarda que nos encanta, pero no puede ocultar la mala organización del torneo”.

El mandatario cuestionó que la liga mantenga 30 equipos y modifique constantemente sus sistemas de competencia: “Es la única liga que tiene 30 equipos que cambian las reglas habitualmente. Godoy Cruz, si hubiese sido por promedio, no se hubiese ido al descenso”.

Sin nombrarlos, sugirió que estos cambios fueron hechos “para beneficiar a un club en particular”, señalando que la medida “alteró objetivamente las reglas del juego”.

Críticas al VAR y al clima de sospecha arbitral en el fútbol

Cornejo también se refirió a la desconfianza generalizada hacia los arbitrajes: “Hay sospecha de los arbitrajes, lo tiene todo el mundo”. Y cargó contra los procedimientos del VAR: “Es objetivo cómo se trazan las líneas del VAR. Se demoran un montón de tiempo, 4 o 5 minutos para determinar jugadas”. “Cada crítica de un periodista deportivo sobre la AFA es luego censurada”

Otro punto fuerte fue su referencia al rol de la prensa deportiva: “Cada crítica de un periodista deportivo sobre la AFA es luego censurada por múltiples. Espero que siga habiendo periodismo independiente, como lo hay en la política”.

Finalmente, remarcó que no acusa una maniobra directa contra Godoy Cruz, pero sí la influencia del cambio de reglas: “No puedo decir que se fue al descenso por una conspiración, pero es objetivo que cambiaron las reglas. Godoy Cruz no hubiera descendido con el sistema anterior”.

