2 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Imperdible

Gimnasia de Mendoza visita a Unión en un duro partido: a qué hora y dónde verlo

Este lunes, Gimnasia de Mendoza visita a Unión en la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Enterate del horario, cómo llegan los equipos y dónde verlo.

Gimnasia de Mendoza visita a Unión en un duro partido: a qué hora y dónde verlo

Gimnasia de Mendoza visita a Unión en un duro partido: a qué hora y dónde verlo

Por Sitio Andino Deportes

Este lunes, el Club Atlético Gimnasia y Esgrima visitará a Club Atlético Unión en la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. En esta nota te contamos en detalle el horario del partido, cómo llegan al encuentro y dónde podés verlo en vivo.

Gimnasia de Mendoza (2)
Gimnasia de Mendoza visita a Unión

Gimnasia de Mendoza visita a Unión

Todo lo que tenés que saber del duelo entre Unión y Gimnasia de Mendoza

El Lobo llega a este duelo tras una ajustada derrota como local por 1 a 0 frente a San Lorenzo, en un partido que significó un momento histórico: el regreso de su estadio a la Primera División después de 41 años. A pesar del resultado adverso, la actuación del conjunto mendocino en el Torneo Apertura ha sido positiva, con una victoria y una derrota hasta el momento.

Lee además
El Club Atlético Gimnasia y Esgrima y su primer partido como local.
En su debut como local

El Lobo cayó ajustada pero merecidamente en el Legrotaglie ante San Lorenzo
San Lorenzo debutó con una derrota y ahora lo espera el Lobo. 
debut con derrota

Lo espera el Lobo: San Lorenzo viaja a Mendoza con la obligación de ganar

Por su parte, el Tatengue todavía no consiguió sumar de a tres en el torneo. Tras igualar sin goles frente a Platense y caer por 2 a 1 ante Lanús en La Fortaleza, el conjunto santafesino continúa en la búsqueda de su primera victoria en el Apertura 2026.

Según la información oficial, el encuentro entre Gimnasia de Mendoza y Unión se jugará en el Estadio 15 de Abril a partir de las 22:00 horas, con Nazareno Arasa como árbitro designado. Por el momento, las formaciones de ambos equipos aún no han sido confirmadas por sus entrenadores.

Todos aquellos que quieran disfrutar de este duelo podrán seguirlo a través de TNT Sports Premium, que transmitirá el partido en vivo. Si querés estar al tanto de todas las novedades del deporte, tanto local como nacional e internacional, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.

Temas
Seguí leyendo

Debut sólido para Gimnasia, que ganó en Santiago en su vuelta a Primera ante Central Córdoba por 1 a 0

La figura mundial del tenis que confirmó su baja del Argentina Open

Liga Profesional de fútbol argentino: Central y River no se sacaron ventajas

Comienza el torneo de fútbol más importante a nivel clubes de Sudamérica

Boca Juniors volvió a sonreír ante Newell's Old Boys y se afirma en el Apertura

El blooper del año en el boxeo: un "peso pesado" perdió la peluca en pleno combate y se volvió viral

¿Qué dijo Javier Mascherano sobre la presencia de Lionel Messi en el próximo Mundial?

Carlos Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams

LO QUE SE LEE AHORA
Empate sin goles en Rosario. 
torneo apertura

Liga Profesional de fútbol argentino: Central y River no se sacaron ventajas

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores
alta montaña

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero

A poco más de un año de la conformación de La Libertad Avanza como partido en Mendoza, su presidente Facundo Correa Llano hizo un balance.
A un año de la conformación del partido

Del armado partidario de La Libertad Avanza al trabajo en la "batalla cultural": el balance de Correa Llano