Gimnasia de Mendoza visita a Unión en un duro partido: a qué hora y dónde verlo

Gimnasia de Mendoza (2) Gimnasia de Mendoza visita a Unión Todo lo que tenés que saber del duelo entre Unión y Gimnasia de Mendoza El Lobo llega a este duelo tras una ajustada derrota como local por 1 a 0 frente a San Lorenzo, en un partido que significó un momento histórico: el regreso de su estadio a la Primera División después de 41 años. A pesar del resultado adverso, la actuación del conjunto mendocino en el Torneo Apertura ha sido positiva, con una victoria y una derrota hasta el momento.

Por su parte, el Tatengue todavía no consiguió sumar de a tres en el torneo. Tras igualar sin goles frente a Platense y caer por 2 a 1 ante Lanús en La Fortaleza, el conjunto santafesino continúa en la búsqueda de su primera victoria en el Apertura 2026.

Según la información oficial, el encuentro entre Gimnasia de Mendoza y Unión se jugará en el Estadio 15 de Abril a partir de las 22:00 horas, con Nazareno Arasa como árbitro designado. Por el momento, las formaciones de ambos equipos aún no han sido confirmadas por sus entrenadores.

Todos aquellos que quieran disfrutar de este duelo podrán seguirlo a través de TNT Sports Premium, que transmitirá el partido en vivo. Si querés estar al tanto de todas las novedades del deporte, tanto local como nacional e internacional, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.