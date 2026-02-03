3 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Alarmas en el plantel

La Selección argentina se prepara para la Finalíssima con bajas sensibles

Giovani Lo Celso, figura en la Copa América 2021 y en la Finalíssima 2022, sufre una lesión que podría impedirle ser parte del próximo gran torneo.

La malas noticias para la Selección de Fútbol de Argentina no se detienen.

La malas noticias para la Selección de Fútbol de Argentina no se detienen.

En ese marco, cada problema físico de un habitual convocado en estos días enciende una luz de alerta en el cuerpo técnico y eso es lo que ocurrió con la noticia alrededor de Giovani Lo Celso: sufrió una lesión miotendinosa del recto anterior del muslo derecho y no se conoce tiempo estimado de recuperación.

Lee además
Las Leonas de gira.
Hockey sobre Césped

Las Leonas rumbo a Australia para una nueva ventana de la Pro League
Lionel Messi regresaría al fútbol argentino en el 2027.
Orquestado por Newell´s Old Boys

El proyecto para que Lionel Messi vuelva al fútbol argentino en 2027

A 52 días del choque por el título contra la Roja en el Lusail Stadium de Qatar, el mediocampista de 29 años corre riesgo de quedar marginado en la pelea por un lugar en esa lista del plantel que buscará retener el título obtenido contra Italia hace cuatro años. “El jugador argentino presenta una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho a consecuencia de una acción fortuita que sufrió en el encuentro ante el PAOK. Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso”, detalló el Betis en el parte médico que difundió en las últimas horas.

Sin Foyth, Tagliafico y ahora ¿Giovani Lo Celso?

Argentina ya sabe que no podrá tener disponible para disputar un lugar a Juan Foyth, el defensor del Villarreal de 28 años sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo y no llegará siquiera a la Copa del Mundo. Además, a fines de enero, Nicolás Tagliafico debió ser reemplazado en el duelo del Olympique Lyon de Europa League tras sufrir la caída de un jugador sobre el tobillo derecho. “Es un esguince de tobillo derecho. Estará de baja durante un mes”, dijo el entrenador del elenco francés Paulo Fonseca, por lo que recién podría reaparecer para los primeros días de marzo.

image

Gio se convirtió en uno de los habituales convocados de Scaloni para la Albiceleste, aunque su estadía en el equipo nacional se vio condicionado por distintas lesiones. Disputó la Copa América 2019 que terminó con el elenco nacional en la tercera colocación y fue una pieza importante en la obtención de la Copa América 2021 con triunfo incluido en la final contra Brasil, partido que lo tuvo como titular.

En la Finalíssima 2022, con victoria 3-0 sobre Italia en el mítico Wembley Stadium de Londres, Lo Celso también saltó a la cancha desde el inicio y fue reemplazado en tiempo adicionado. Perfilado como una figura fundamental en el funcionamiento del equipo, se quedó afuera meses más tarde del Mundial de Qatar 2022 porque debió ser operado días antes de la difusión de la lista definitiva por un desprendimiento muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.

El mediocampista, que había sido citado a Rusia 2018 pero no sumó ni un minuto en esa Copa del Mundo, sumó otra estrella a su historial con Argentina en la Copa América 2024 en Estados Unidos. Si bien fue titular en un solo duelo, sumó minutos en varios partidos del certamen entrando como alternativa desde el banco de suplentes.

Gio, que tuvo un problema muscular en noviembre del año pasado que lo marginó de algunos partidos del Betis, viene de ser parte de las últimas presentaciones de la selección argentina. Ingresó ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, anotó el único tanto y jugó los 90 minutos en el 1-0 sobre Venezuela en el amistoso de octubre, salió en el entretiempo en el siguiente duelo preparatorio con goleada 6-0 sobre Puerto Rico y sumó 60 minutos desde el inicio en el duelo frente a Angola de noviembre.

La agenda de la Albiceleste marca el duelo por el título contra España en Qatar el viernes 27 de marzo, pero tres días más tarde afrontará un partido preparatorio contra el país anfitrión. Si bien no se conocen todavía los rivales, hay una ventana más de amistosos pautada por FIFA en los días previos a la Copa del Mundo 2026. Finalmente, llegará el esperado debut en ese certamen ante Argelia el martes 16 de junio por el Grupo J que también componen Austria (jugará el lunes 22/6) y Jordania (lo enfrentará el sábado 27/6).

Temas
Seguí leyendo

El Municipio de San Rafael entrega material a la histórica Escuela de Boxeo de Lito Negri

Durísima derrota del Lobo: Gimnasia y Esgrima fue goleado en Santa Fe

El piloto paraguayo Joshua Duerksen hace historia y se suma como piloto en la Fórmula 1

Copa Mundial de Rugby Masculino: Los Pumas ya sabe cuándo y dónde jugará contra Canadá, España y Fiji

Rodrigo Battaglia fue operado con éxito y comenzará su recuperación

La Selección Argentina de Tenis llegó a Corea del Sur para los Qualifiers

Herederos de Diego Maradona logran freno judicial sobre la marca del astro

Gimnasia de Mendoza visita a Unión en un duro partido: a qué hora y dónde verlo

LO QUE SE LEE AHORA
El intendente de San Rafael Omar Félix estuvo en la entrega del material de boxeo.
Solidaridad deportiva

El Municipio de San Rafael entrega material a la histórica Escuela de Boxeo de Lito Negri

Las Más Leídas

Desde el lunes 2 de febrero están disponibles los boletos correspondientes a los impuestos Inmobiliario y Automotor 2026.
beneficios

Hasta cuándo podés pagar el impuesto Automotor e Inmobiliario con descuento

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 3 de febrero

Walter Bento fue declarado culpable de lavado de activos, asociación ilícita y falsedad ideológica, entre otros delitos.  video
tribunales federales

Walter Bento, culpable: el duro relato de la presidenta del tribunal

Atención viajeros: una YPF de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere mayor previsión
atención viajeros

Una estación de servicio clave de Uspallata fue clausurada y el viaje a Chile requiere más previsión

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a Mendoza
COLAPSADO

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza