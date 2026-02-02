2 de febrero de 2026
Sitio Andino
Herederos de Diego Maradona logran freno judicial sobre la marca del astro

La disposición de la justicia recae sobre los procesados en la causa por defraudación y administración fraudulenta, e incluye todas las variantes registradas de la imagen y el nombre del astro.

La marca Diego Maradona sigue siendo tratada en la justicia.

Por Sitio Andino Deportes

La Justicia ordenó la “prohibición de innovar y contratar” todo tipo de negocio vinculado a la marca Diego Maradona al abogado Matías Morla, las hermanas del astro Rita y Claudia, y a los procesados restantes de la causa.

Fuentes del caso confirmaron que esta medida cautelar fue solicitada por los abogados de Jana Maradona, una de las querellantes en la causa por el fallecimiento del campeón del mundo en México 1986.

La disposición la tomó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 43, que “puso en autos” al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI), “la prohibición de innovar y contratar, respecto de todas las marcas relacionadas con el nombre, los pseudónimos y la representación de la imagen de Diego Armando Maradona en todas sus variantes, a nombre de Sattvica S.A.” que esten registradas ante el ente.

Esta medida recae sobre los procesados, principalmente Morla y las hermanas del astro Rita y Claudia, a los cuales se les indica que “deberán abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, publicación, trámite registral y cobro de dinero, en relación a las aludidas marcas en cualquier país del mundo”, sostiene el escrito al que accedió NA.

image

La justicia y la intimación a Morla

Morla, Pomargo y Garmendia se encuentran acusados en calidad de coautores por el delito de defraudación y administración fraudulenta (artículos 45 y 173, inciso 7° del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación).

Por su parte, las dos hermanas del ex jugador de Boca y Iampolsky están imputadas como partícipes necesarias en el mismo ilícito.

Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, pero en febrero de 2021 la Justicia lo intimó para que transfiera el manejo de los derechos de imagen del ex capitán de la Selección argentina a los herederos.

Pomargo fue el director suplente, cargo al que renunció poco tiempo después de la dimisión del abogado, a la vez que las empresas fueron cedidas a Claudia y Rita Maradona.

