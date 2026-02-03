Durísima derrota del Lobo: Gimnasia y Esgrima fue goleado en Santa Fe

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima vivió una verdadera pesadilla en su visita a Santa Fe y fue goleado 4-0 por Unión, quien aprovechó un gol tempranero y la infantil expulsión de Franco Saavedra antes de la primera media hora de encuentro, en lo que fue un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol argentino.

Los goles del “Tatengue” en el estadio 15 de Abril los convirtieron Rafael Profini , a los 4 minutos, y Luciano Paredes en contra , a los 41’, ambos en el primer tiempo.

En tanto, Marcelo Estigarribia de penal, a los 35 minutos del complemento, y Diego Armando Díaz a los 39’ del mismo periodo, sentenciaron el duelo.

Por su parte, Franco Saavedra vio la tarjeta roja, a Instancias de VAR, a los 27 minutos de la etapa inicial y dejó a los albinegros con un futbolista menos durante gran parte del partido.

Liga Profesional de Fútbol argentino: el Club Atlético Gimnasia y Esgrima la pasó mal en Santa Fe

En los primeros instantes del encuentro, Rafael Profini se encontró con el balón dentro del área luego de una intervención del defensor Juan Ludueña, lo controló y sacó un derechazo de volea para abrir el marcador.

festejo union santa fe El Club Atlético Gimnasia y Esgrima fue goleado por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol argentino.

A los 27 minutos, el conjunto mendocino sufriría un nuevo revés luego de la expulsión de Franco Saavedra por una dura infracción sobre Julián Palacios a la altura del tobillo, en una acción que contó con la intervención del VAR.

No conforme con el juego de su equipo, la inferioridad numérica y el resultado adverso, el entrenador Ariel Broggi realizó dos variantes para intentar mejorar la dinámica de sus dirigidos y buscar la igualdad.

Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial, la suerte no cayó del lado de Gimnasia que, tras un desvío en el defensor Luciano Paredes, la pelota terminó ingresando en el arco defendido por César Rigamonti y puso el 2-0 a favor del “Tatengue”.

En el segundo tiempo, el conjunto santafesino encontró un rival cansado por la inferioridad numérica y sentenció el partido con dos goles más en los pies de Marcelo Estigarribia, de penal, y Diego Armando Díaz, de cabeza.

Síntesis:

Unión: Matías Mansilla; Bruno Pittón, Juan Ludueña, Maizon Rodriguez, Lautaro Vargas; Mateo Del Blanco, Rafael Profini, Mauro Pittón, Julián Palacios; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Franco Saavedra, Ezequiel Munoz, Lautaro Carrera, Luciano Paredes; Facundo Lencioni, Nahuel Barboza, Nicolas Linares, Ulises Sánchez, Julián Ceballos; Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Goles en el primer tiempo: 04m. Rafael Profini (U); 41m. Luciano Paredes e.c (U).

Goles en el segundo tiempo: 35m. Marcelo Estigarribia (U); 39m. Diego Armando Diaz (U)

Cambios en el primer tiempo: 34m. Matías Recalde por Nicolas Linares (G); 34m. Agustin Modica por Facundo Lencioni (G).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Tomas O'Connor por Valentino Simoni (G); 21m. Emiliano Álvarez por Lautaro Vargas (U); 21m. Misael Aguirre por Julián Palacios (U); 25m. Luciano Cingolani por Julián Ceballos (G); 27m. Santiago Grella por Bruno Pittón (U); 27m. Agustín Colazo por Cristian Tarragona (U); 36m. Diego Armando Diaz por Marcelo Estigarribia (U); 36m. Fermín Antonini por Ulises Sánchez (G).

Incidencias en el primer tiempo: 27m. Franco Saavedra expulsado (G).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.