El piloto paraguayo Joshua Duerksen hace historia y se suma como piloto en la Fórmula 1

A sus 22 años, el piloto guaraní se convierte en el primero de su país en formar parte de una escudería de Fórmula 1 como Mercedes-Benz.

Joshua Duerksen, primer piloto de Paraguay en la Fórmula 1.

El piloto nacido en Paraguay de 22 años Joshua Duerksen, quien debutará con Invicta Racing en la Fórmula 2 en 2026, fue presentado como piloto de desarrollo de Mercedes- Benz para la próxima temporada de la Fórmula 1 y se transformó en el primer corredor de su país en firmar contrato con una escudería del Gran Circo.

Duerksen lleva dos campañas en la F2, ambas con AIX Racing. En 2024, finalizó décimo con 87 puntos, mientras que terminó noveno en 2025, con 107 unidades. En total, corrió 56 carreras, festejó cuatro victorias y subió 12 veces al podio. Ahora, se unirá a Invicta Racing, estructura que ganó el Campeonato de Constructores y de Pilotos, de la mano del italiano Leonardo Fornaroli.

image

Joshua Duerksen: "Estoy super emocionado en sumarme a Mercedes-Benz"

Por el momento, el guaraní tiene 7 de los 40 puntos que requiere la Superlicencia para ingresar al Gran Circo. Además, le faltan recorrer 300 kilómetros arriba de un monoplaza de la Máxima, número que seguramente alcanzará en 2026.

Tras la confirmación, el nacido en Asunción comentó: “Estoy super emocionado de sumarme a Mercedes AMG Patrones F1. No puedo esperar a empezar a trabajar con ellos y ayudar al equipo a tener éxito este año”.

Luego, agregó: Mi foco central seguirá estando en la F2, para pelear el campeonato y que en un futuro se puedan dar las oportunidades de trabajar a tiempo completo con este equipo llevando nuestra bandera a la grilla de la F1”.

