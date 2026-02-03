El proyecto para que Lionel Messi vuelva al fútbol argentino en 2027

Lionel Messi regresaría al fútbol argentino en el 2027.

En primer lugar, Medina aclaró: “Es un plan que excede al club e involucra a Rosario, a Santa Fe y al fútbol argentino”. Luego, explicó: “Todo depende de lo que podamos mostrar en materia de infraestructura y ofrecer un esquema deportivo competitivo”, en una entrevista con TN.

Lo posible e imposible de cumplir con el sueño de que venga Lionel Messi El ingeniero reconoció que la idea de este “proyecto a largo plazo” comenzó a gestarse en 2024, año en el que nació la agrupación política UNEN Newell’s Old Boys, que ganó las elección presidenciales de diciembre de 2025 con la candidatura de de Ignacio Boero. Finalmente, una de las principales figuras políticas del Rojinegro resumió: “Se habló, se planteó la idea, pero no hay definiciones”.

En su cierre de campaña, Boero, acompañado por Julio Lamas y Roberto Sensini, lanzó una fuerte promesa: “Haré lo posible y lo imposible por cumplir el sueño de que venga Messi”. Días más tarde, Favio Orsi, entrenador del club junto a Sergio Gómez, manifestó: “Nos parece que sería hermoso que él tenga la posibilidad de jugar en su club de origen, en su ciudad. Eso sería buenísimo que pueda pasar, así que todo lo que esté a nuestro alcance lo haremos".