Camilo Ugo Carabelli sigue encendido y se metió en octavos del Argentina Open

Camilo Ugo Carabelli atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lo ratificó en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Camilo Ugo Carabelli atraviesa un presente soñado. Luego de consagrarse bicampeón en el Challenger 125 de Rosario, el argentino confirmó que su gran momento no fue casualidad y logró un sólido triunfo en su debut en el Argentina Open , avanzando a los octavos de final del ATP 250 que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El actual 47° del ranking mundial y sexto preclasificado del torneo venció a su compatriota Francisco Comesaña (63°) por 6-4 y 7-6 (3) en poco más de dos horas de juego. Con este resultado, extendió a seis su racha de victorias consecutivas y consiguió su primer triunfo ATP del 2026.

El primer set mostró a un Ugo Carabelli agresivo, firme desde el fondo de la cancha y sacándole máximo provecho a su potente derecha , una de sus armas más determinantes. Con quiebres consecutivos en el tercer y cuarto game, tomó rápidamente el control del partido.

Si bien Comesaña intentó sostener la paridad, el campeón en Rosario volvió a golpear en el noveno juego y cerró el parcial por 6-4 , mostrando autoridad y convicción.

En el segundo set el desarrollo fue más parejo. Ugo Carabelli quebró de entrada y parecía encaminar el partido, pero Comesaña elevó su nivel y logró recuperar el quiebre en el octavo game, igualando 4-4 ante un público dividido que acompañó con intensidad el duelo argentino.

Gran partido jugaron el Brujo Ugo Carabelli y el Tiburón Comesaña.

Un set y medio todo de Camilo, Fran levantó mucho en el final, pero no le alcanzó.



6/4 y 7/6(3) Camilo Ugo Carabelli suma 6 victorias al hilo. Espera por Navone o Emilo Nava

Carácter para sobrevivir y sentencia de Camilo Ugo Carabelli en el tie-break

El momento más tenso llegó cuando el reciente bicampeón en Rosario debió levantar un triple break y set point en contra, demostrando temple y madurez competitiva. Esa reacción fue clave para forzar el tie-break.

En el desempate, Ugo Carabelli fue contundente: perdió apenas tres puntos, ganó cuatro de los cinco puntos al servicio de su rival y aprovechó el desgaste físico de Comesaña, que terminó fallando un revés decisivo para sellar el partido.

Con este triunfo, el argentino se instaló en los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Mariano Navone (73°) y el estadounidense Emilio Nava (81°).