11 de febrero de 2026
Sitio Andino
no para de ganar

Camilo Ugo Carabelli sigue encendido y se metió en octavos del Argentina Open

El bicampeón del Challenger de Rosario Camilo Ugo Carabelli derrotó a Francisco Comesaña en sets corridos en el duro Argentina Open. Mirá lo que pasó.

Camilo Ugo Carabelli atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y lo ratificó en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Por Sitio Andino Deportes

Camilo Ugo Carabelli atraviesa un presente soñado. Luego de consagrarse bicampeón en el Challenger 125 de Rosario, el argentino confirmó que su gran momento no fue casualidad y logró un sólido triunfo en su debut en el Argentina Open, avanzando a los octavos de final del ATP 250 que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Camilo Ugo Carabelli celebra su segundo título consecutivo en Rosario.
sumó puntos claves

Challenger de Rosario: Camilo Ugo Carabelli fue bicampeón y el torneo dejó una semana inolvidable
lesion en espana antes de la finalissima: alerta para la seleccion rumbo al mundial 2026
mala noticia

Lesión en España antes de la Finalissima: alerta para la Selección rumbo al Mundial 2026

Dominio desde el inicio y jerarquía DE Camilo Ugo Carabelli en los momentos clave

El primer set mostró a un Ugo Carabelli agresivo, firme desde el fondo de la cancha y sacándole máximo provecho a su potente derecha, una de sus armas más determinantes. Con quiebres consecutivos en el tercer y cuarto game, tomó rápidamente el control del partido.

Si bien Comesaña intentó sostener la paridad, el campeón en Rosario volvió a golpear en el noveno juego y cerró el parcial por 6-4, mostrando autoridad y convicción.

En el segundo set el desarrollo fue más parejo. Ugo Carabelli quebró de entrada y parecía encaminar el partido, pero Comesaña elevó su nivel y logró recuperar el quiebre en el octavo game, igualando 4-4 ante un público dividido que acompañó con intensidad el duelo argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dannymiche/status/2021419378798100894&partner=&hide_thread=false

Carácter para sobrevivir y sentencia de Camilo Ugo Carabelli en el tie-break

El momento más tenso llegó cuando el reciente bicampeón en Rosario debió levantar un triple break y set point en contra, demostrando temple y madurez competitiva. Esa reacción fue clave para forzar el tie-break.

En el desempate, Ugo Carabelli fue contundente: perdió apenas tres puntos, ganó cuatro de los cinco puntos al servicio de su rival y aprovechó el desgaste físico de Comesaña, que terminó fallando un revés decisivo para sellar el partido.

Con este triunfo, el argentino se instaló en los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Mariano Navone (73°) y el estadounidense Emilio Nava (81°).

Edwuin Cetré fue citado a entrenar con Estudiantes mientras Boca intenta destrabar la operación.
todo parado

Se complica la llegada de Edwuin Cetré a Boca: cambian las condiciones y el pase queda en pausa

