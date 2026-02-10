10 de febrero de 2026
Mundial 2026 en la mira: Aerolíneas Argentinas suma vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán

Con la mente puesta en la cita del duro Mundial 2026, Aerolíneas Argentinas anunció nuevas rutas internacionales rumbo a EEUU. Mirá el detalle.

La aerolínea de bandera activó un operativo especial para facilitar el viaje de los argentinos al Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cuenta regresiva ya empezó y el Mundial 2026 se empieza a jugar también desde el aire. Con el objetivo de acercar a los hinchas del interior al mayor evento futbolístico del planeta, Aerolíneas Argentinas lanzó una serie de vuelos internacionales especiales que partirán desde Córdoba, Rosario y Tucumán rumbo a Estados Unidos, sede principal de la Copa del Mundo 2026.

La iniciativa busca descentralizar las salidas desde Buenos Aires y ofrecer alternativas más accesibles para quienes viajen desde el interior del país.

Las frecuencias anunciadas son:

Desde Córdoba: lunes y miércoles (2 vuelos semanales)

Desde Rosario: martes, viernes y domingos (3 vuelos semanales)

Desde San Miguel de Tucumán: jueves y sábados (2 vuelos semanales)

De esta manera, miles de fanáticos podrán iniciar su viaje mundialista sin necesidad de pasar por Ezeiza, un cambio clave para reducir tiempos y costos.

Más vuelos para acompañar a la Selección

Con este esquema, Aerolíneas Argentinas pasará a operar 29 vuelos semanales hacia Miami, incluyendo 20 salidas desde Buenos Aires y conexiones directas desde Córdoba.

Además, la compañía confirmó que sumará servicios especiales hacia Dallas y Kansas City, pensados especialmente para seguir a la Selección Argentina durante la fase inicial del torneo.

El plan forma parte de un operativo integral para acompañar a los campeones del mundo en un Mundial que también se disputará en Canadá y México, aunque con Estados Unidos como epicentro principal.

