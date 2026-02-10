Mundial 2026 en la mira: Aerolíneas Argentinas suma vuelos desde Córdoba, Rosario y Tucumán

La cuenta regresiva ya empezó y el Mundial 2026 se empieza a jugar también desde el aire. Con el objetivo de acercar a los hinchas del interior al mayor evento futbolístico del planeta, Aerolíneas Argentinas lanzó una serie de vuelos internacionales especiales que partirán desde Córdoba, Rosario y Tucumán rumbo a Estados Unidos, sede principal de la Copa del Mundo 2026.
La iniciativa busca descentralizar las salidas desde Buenos Aires y ofrecer alternativas más accesibles para quienes viajen desde el interior del país.