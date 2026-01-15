Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales

Aerolíneas Argentinas volverá a acompañar a los hinchas en el Mundial 2026 con vuelos especiales a Estados Unidos.

De cara a la Copa Mundial 2026 de fútbol , Aerolíneas Argentinas anunció una operación especial de vuelos para acompañar a la Selección y a los hinchas argentinos. El plan incluye vuelos directos a Kansas y Dallas , además de la incorporación del vuelo Córdoba–Miami , ampliando la conectividad internacional desde el interior del país.

Según informaron fuentes de la compañía a la Agencia Noticias Argentinas , la programación especial hacia Estados Unidos estará vinculada directamente al calendario de partidos de la Selección Argentina.

En el caso de Kansas , Aerolíneas Argentinas dispondrá de dos vuelos especiales con motivo del encuentro entre Argentina y Argelia , previsto para el 16 de junio . Uno de los servicios arribará el día previo al partido y el otro lo hará el mismo día del encuentro .

Para Dallas , la compañía programó cuatro vuelos especiales , asociados a los compromisos que disputará la Selección en esa ciudad. Se trata del partido ante Austria , programado para el 22 de junio , y el encuentro frente a Jordania , que se jugará el 27 de junio . Para cada uno de esos partidos habrá dos vuelos , uno con llegada el día anterior y otro el mismo día.

Nueva ruta Córdoba–Miami para ver el Mundial 2026

Además de los vuelos especiales por el Mundial, Aerolíneas Argentinas confirmó la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar a partir del 5 de junio y se mantendrá como ruta regular una vez finalizada la competencia.

La nueva conexión contará con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, y será operada con aviones Airbus A330, ampliando la oferta de vuelos internacionales desde el interior del país sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Refuerzo de la operación a Miami

En paralelo, la aerolínea reforzará su programación regular entre Ezeiza y Miami, con un total de 18 frecuencias semanales, lo que permitirá ofrecer hasta tres vuelos diarios, en modalidades diurna y nocturna, durante el período mundialista.

Venta de pasajes y estrategia comercial

Todos los vuelos correspondientes a esta operación especial serán comercializados a través del sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) y mediante agencias de viajes habilitadas.