Mundial 2026: Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales

El Mundial 2026 de fútbol está al caer y los hinchas de la Selección de fútbol de Argentina contarán con un servicio especial. Mirá los detalles.

Aerolíneas Argentinas volverá a acompañar a los hinchas en el Mundial 2026 con vuelos especiales a Estados Unidos. &nbsp;

Por Sitio Andino Deportes

De cara a la Copa Mundial 2026 de fútbol, Aerolíneas Argentinas anunció una operación especial de vuelos para acompañar a la Selección y a los hinchas argentinos. El plan incluye vuelos directos a Kansas y Dallas, además de la incorporación del vuelo Córdoba–Miami, ampliando la conectividad internacional desde el interior del país.

En el caso de Kansas, Aerolíneas Argentinas dispondrá de dos vuelos especiales con motivo del encuentro entre Argentina y Argelia, previsto para el 16 de junio. Uno de los servicios arribará el día previo al partido y el otro lo hará el mismo día del encuentro.

Para Dallas, la compañía programó cuatro vuelos especiales, asociados a los compromisos que disputará la Selección en esa ciudad. Se trata del partido ante Austria, programado para el 22 de junio, y el encuentro frente a Jordania, que se jugará el 27 de junio. Para cada uno de esos partidos habrá dos vuelos, uno con llegada el día anterior y otro el mismo día.

Nueva ruta Córdoba–Miami para ver el Mundial 2026

Además de los vuelos especiales por el Mundial, Aerolíneas Argentinas confirmó la incorporación del vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar a partir del 5 de junio y se mantendrá como ruta regular una vez finalizada la competencia.

La nueva conexión contará con dos frecuencias semanales, los viernes y domingos, y será operada con aviones Airbus A330, ampliando la oferta de vuelos internacionales desde el interior del país sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Refuerzo de la operación a Miami

En paralelo, la aerolínea reforzará su programación regular entre Ezeiza y Miami, con un total de 18 frecuencias semanales, lo que permitirá ofrecer hasta tres vuelos diarios, en modalidades diurna y nocturna, durante el período mundialista.

Venta de pasajes y estrategia comercial

Todos los vuelos correspondientes a esta operación especial serán comercializados a través del sitio web oficial de Aerolíneas Argentinas (www.aerolineas.com.ar) y mediante agencias de viajes habilitadas.

