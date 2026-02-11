Lesión en España antes de la Finalissima: alerta para la Selección rumbo al Mundial 2026

Samu, delantero del Porto, sufrió una grave lesión de rodilla y no estará ante la Selección argentina.

La Finalissima entre la Selección argentina y España empezó a jugarse antes de tiempo. A pocas semanas del cruce en Qatar y a meses del Mundial 2026, La Roja confirmó la baja de uno de sus delanteros habituales , una noticia que impacta de lleno en la planificación de Luis de la Fuente.

Se trata de Samuel Omorodion Aghehowa , más conocido como Samu , atacante del Porto, quien sufrió una grave lesión en el clásico ante Sporting de Lisboa disputado el lunes 9 de febrero.

Alarmas en el plantel La Selección argentina se prepara para la Finalíssima con bajas sensibles

El club portugués informó que el delantero sufrió un esguince en la rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior , una dolencia que lo dejará varios meses fuera de las canchas y lo marginará de lo que resta de la temporada.

La lesión implica que no podrá estar en la Finalissima ante la Selección argentina ni en el Mundial 2026 , competencias en las que se perfilaba como una alternativa fuerte en el ataque español.

Samu venía siendo convocado con regularidad por Luis de la Fuente y había logrado consolidarse en la consideración del entrenador. En la actual temporada acumulaba 20 goles en 32 partidos con el Porto, convirtiéndose en uno de los máximos artilleros españoles en las grandes ligas europeas.

[OFICIAL] Samu Aghehowa SE ROMPIÓ EL LIGAMENTO CRUZADO de su rodilla, en pleno Porto-Sporting de Lisboa, y SE PERDERÁ EL MUNDIAL.



Era una de las alternativas en el ataque de España, junto a Oyarzabal y Morata.



Llevaba 20 GOLES en 35 partidos en esta temporada.

Cómo impacta la baja en la previa del duelo con Argentina

La ausencia del delantero obliga a España a reconfigurar su ofensiva de cara a los compromisos internacionales más importantes del calendario.

Además, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Mikel Merino, mediocampista del Arsenal que fue operado recientemente y podría volver recién sobre el cierre de la temporada.

Mientras tanto, la agenda ya está marcada: