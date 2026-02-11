Lesión en España antes de la Finalissima: alerta para la Selección rumbo al Mundial 2026

La Finalissima entre la Selección argentina y España empezó a jugarse antes de tiempo. A pocas semanas del cruce en Qatar y a meses del Mundial 2026, La Roja confirmó la baja de uno de sus delanteros habituales, una noticia que impacta de lleno en la planificación de Luis de la Fuente.
Se trata de Samuel Omorodion Aghehowa, más conocido como Samu, atacante del Porto, quien sufrió una grave lesión en el clásico ante Sporting de Lisboa disputado el lunes 9 de febrero.
El club portugués informó que el delantero sufrió un esguince en la rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior, una dolencia que lo dejará varios meses fuera de las canchas y lo marginará de lo que resta de la temporada.
Samu venía siendo convocado con regularidad por Luis de la Fuente y había logrado consolidarse en la consideración del entrenador. En la actual temporada acumulaba 20 goles en 32 partidos con el Porto, convirtiéndose en uno de los máximos artilleros españoles en las grandes ligas europeas.