¿Qué dijo Javier Mascherano sobre la presencia de Lionel Messi en el próximo Mundial?

Lionel Messi y Javier Mascherano en el Inter de Miami.

Por Sitio Andino Deportes







La gira de pretemporada del Inter Miami por Sudamérica dejó, además de una victoria en el campo de juego, una declaración que resuena en el corazón de los hinchas argentinos. Javier Mascherano, entrenador del conjunto de Florida, se mostró optimista al ser consultado sobre la posible participación de Lionel Messi en la próxima Copa del Mundo.

Tras el triunfo por 2-1 ante Atlético Nacional en Colombia —donde el "10" disputó 76 minutos—, el "Jefecito" no dudó ante la pregunta de la prensa sobre si ve a su excompañero disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Sí, ¿por qué no?", respondió de manera tajante.

Gestión de minutos y sensaciones, aclaró Javier Mascherano Javier Mascherano profundizó sobre la administración de las cargas de su capitán, en un año exigente tanto en la MLS como a nivel internacional. "Me gusta acompañar a los jugadores y sobre todo saber cuáles son sus sensaciones. Nadie mejor que ellos conocen su cuerpo", explicó el DT, destacando la madurez de Messi para regular esfuerzos.

Elogios a la Selección y el "Efecto Lionel Messi" El entrenador también analizó el presente de la "Albiceleste" de cara a la defensa del título. "Argentina lo va a afrontar de la mejor manera porque hace mucho tiempo que compite muy bien, tiene jugadores extraordinarios", sostuvo.

Finalmente, valoró lo que significa contar con el astro en su plantel para la expansión global de la franquicia: "Tener a Leo nos permite hacer este tipo de giras por Sudamérica. Esto hace que la marca Inter Miami se siga expandiendo en el mundo. Es la ventaja de tener a alguien como Leo Messi, que despierta pasiones por cada lado que pasa".