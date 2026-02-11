11 de febrero de 2026
FIH Pro League 2025/26: con Milagros Alastra, Las Leonas vencieron a Australia

La Selección de Las Leonas, con la presencia de la mendocina Milagros Alastra, consiguió un gran triunfo en la dura FIH Pro League. Repasá la info.

Las Leonas vienen con todo.

 Por Martín Sebastián Colucci

Las Leonas continúan con paso sólido en la FIH Pro League 2025/26 y este miércoles lograron un valioso triunfo por 1 a 0 frente a Australia, en Hobart, Tasmania, con gol de córner corto de Agustina Gorzelany, en una noche intensa y muy disputada ante las Hockeyroos.

Para Mendoza, la noticia vuelve a tener un condimento especial: la mendocina Milagros Alastra sigue sumando experiencia en el seleccionado mayor, apenas días después de concretar su esperado debut con la camiseta albiceleste frente a Irlanda.

Partido cerrado, jerarquía de Las Leonas y nuevo paso adelante

El encuentro arrancó con trámite parejo y mucha presión alta del conjunto local. Australia intentó ahogar cada salida argentina, pero el equipo dirigido por Fernando Ferrara respondió con orden y paciencia.

Durante el primer tiempo hubo situaciones para ambos lados, aunque el marcador se mantuvo en cero. Ya en el complemento, tras una jugada individual de Zoe Díaz que terminó en infracción dentro del área, llegó el córner corto que Gorzelany (39’) cambió por gol con su habitual arrastrada, para marcar el 1-0 definitivo.

Desde allí, Australia fue con todo en busca del empate y hasta contó con un córner corto a poco más de un minuto del final, pero Argentina defendió con autoridad y se quedó con tres puntos clave en la gira oceánica.

Milagros Alastra, presente mendocino en el mejor hockey del mundo

Entre las suplentes volvió a decir presente Milagros Alastra, quien atraviesa días inolvidables tras debutar oficialmente con Las Leonas en el triunfo ante Irlanda y ahora integrar el plantel que logró la victoria frente a Australia.

La mendocina continúa dando pasos firmes en el seleccionado mayor, sumando roce internacional y consolidando su lugar dentro de un grupo repleto de figuras, en plena competencia frente a las potencias del hockey mundial.

Lo que viene para Las Leonas

El seleccionado argentino volverá a salir a la cancha este viernes 13 de febrero, desde las 5.30 (hora argentina), nuevamente ante Irlanda, en la continuidad de esta ventana australiana de la Pro League.

Todos los encuentros se pueden ver por ESPN y Disney+.

