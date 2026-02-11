11 de febrero de 2026
mala fortuna

Franco Colapinto encendió alarmas en Baréin: bandera roja, último puesto y un Alpine bajo la lupa

El argentino Franco Colapinto tuvo un arranque complicado en los tests de Fórmula 1 en Baréin tras una falla mecánica. Mirá lo sucedido.

Franco Colapinto debió abandonar momentáneamente la pista en Sakhir tras una falla en su Alpine A526.

Franco Colapinto debió abandonar momentáneamente la pista en Sakhir tras una falla en su Alpine A526.

Por Sitio Andino Deportes

La pretemporada de la Fórmula 1 comenzó con tensión para Franco Colapinto. En el primer día oficial de tests en el Circuito Internacional de Sakhir, el argentino generó la primera bandera roja del año tras sufrir una falla en su Alpine A526. Aunque logró volver a pista, cerró la mañana con el peor tiempo y la menor cantidad de vueltas.

Durante la primera sesión en Bahréin, el piloto de Alpine se detuvo en el ingreso a la horquilla de la curva 8, luego de aproximadamente una hora y media de actividad. Según informó el portal Motorsport, el monoplaza presentó una falla en el motor, lo que obligó al argentino a intentar reiniciarlo sin éxito. Finalmente, una grúa ingresó al trazado para trasladarlo a boxes, donde los técnicos revisaron la unidad.

Franco Colapinto generó la primera bandera roja en Bahréin

El inconveniente mecánico provocó la primera bandera roja de la temporada 2026 en una jornada clave para los 11 equipos. Antes del problema, Colapinto había marcado un tiempo de 1m41s600, que lo ubicaba último entre los 11 pilotos que giraban en esa tanda.

La mañana fue dominada por Max Verstappen (Red Bull), quien marcó 1m35s433 en 65 vueltas, seguido por Oscar Piastri (McLaren) con 1m35s602 y George Russell (Mercedes) con 1m36s108.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/McarbonariF1/status/2021559628862255124&partner=&hide_thread=false

El motor, una preocupación recurrente en Alpine

El rendimiento del motor volvió a estar en el centro de la escena. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly ya habían manifestado quejas durante la temporada pasada.

Gasly había sido contundente tras el cierre en Abu Dabi: "Mantengamos este auto lejos de mi lado el año que viene, por favor. No lo quiero ver nunca más". Por su parte, Colapinto también había ironizado en el GP de Canadá: "Tal vez con otro motor", cuando su ingeniero le sugirió intentar un sobrepaso en plena carrera.

Ahora, todas las miradas apuntan al nuevo motor Mercedes que incorpora Alpine esta temporada. En los ensayos privados había mostrado señales alentadoras, pero este primer test oficial dejó algunas dudas. De todos modos, se trata apenas del inicio de la pretemporada y las escuderías aprovechan estas jornadas para ajustar fiabilidad, aerodinámica y rendimiento general.

Lo que se viene para Alpine

En la tanda vespertina saldrá a pista Pierre Gasly, mientras Alpine busca resolver los inconvenientes y sumar kilómetros con un A526 que todavía necesita rodaje.

