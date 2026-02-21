21 de febrero de 2026
El Deportivo Maipú choca con Rafaela en el Sperdutti: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú choca contra la Crema en una nueva fecha de la Primera Nacional. Repasá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú vuelve al Sperdutti ante Rafaela con la obligación de sumar sus primeros puntos del torneo.

El Club Deportivo Maipú vuelve a jugar en casa con urgencias. Tras un debut adverso y una nueva caída como visitante, el Cruzado recibirá este sábado desde las 20 a Atlético Rafaela en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con la misión de empezar a enderezar el rumbo. Será un duelo directo, con necesidades compartidas y mucho en juego en el arranque del campeonato.

el detalle completo

Con ese escenario, Maipú intentará hacerse fuerte en el Sperdutti, ajustar detalles defensivos y mejorar su eficacia en ataque para conseguir su primer triunfo del torneo. Durante la semana el plantel trabajó enfocado en ganar solidez colectiva y aprovechar el respaldo de su gente.

Rafaela vuelve a la categoría y busca afirmarse

Del otro lado estará Atlético Rafaela, que acaba de regresar a la divisional y todavía está en pleno proceso de adaptación al ritmo del campeonato. La Crema viene de empatar 0-0 como local frente a Almagro, mostrando orden defensivo pero con poco peso ofensivo.

El encuentro contará con el arbitraje de F. Acita y será televisado en vivo por LPF Play.

La síntesis

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional

destacado

operativo en el valle de uco

el tiempo

no hay detenidos

Sueldos

