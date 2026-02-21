El Deportivo Maipú choca con Rafaela en el Sperdutti: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú vuelve al Sperdutti ante Rafaela con la obligación de sumar sus primeros puntos del torneo.

El Club Deportivo Maipú vuelve a jugar en casa con urgencias. Tras un debut adverso y una nueva caída como visitante, el Cruzado recibirá este sábado desde las 20 a Atlético Rafaela en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con la misión de empezar a enderezar el rumbo. Será un duelo directo, con necesidades compartidas y mucho en juego en el arranque del campeonato.

Maipú necesita reaccionar tras un comienzo cuesta arriba El equipo mendocino llega golpeado luego de perder en el debut y de caer 2-1 ante Agropecuario Argentino en Carlos Casares, resultados que lo dejaron sin margen de error en estas primeras fechas.

Con ese escenario, Maipú intentará hacerse fuerte en el Sperdutti, ajustar detalles defensivos y mejorar su eficacia en ataque para conseguir su primer triunfo del torneo. Durante la semana el plantel trabajó enfocado en ganar solidez colectiva y aprovechar el respaldo de su gente.

Rafaela vuelve a la categoría y busca afirmarse Del otro lado estará Atlético Rafaela, que acaba de regresar a la divisional y todavía está en pleno proceso de adaptación al ritmo del campeonato. La Crema viene de empatar 0-0 como local frente a Almagro, mostrando orden defensivo pero con poco peso ofensivo.

