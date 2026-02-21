El Deportivo Maipú choca con Rafaela en el Sperdutti: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú vuelve a jugar en casa con urgencias. Tras un debut adverso y una nueva caída como visitante, el Cruzado recibirá este sábado desde las 20 a Atlético Rafaela en el estadio Omar Higinio Sperdutti, con la misión de empezar a enderezar el rumbo. Será un duelo directo, con necesidades compartidas y mucho en juego en el arranque del campeonato.
Maipú necesita reaccionar tras un comienzo cuesta arriba
Con ese escenario, Maipú intentará hacerse fuerte en el Sperdutti, ajustar detalles defensivos y mejorar su eficacia en ataque para conseguir su primer triunfo del torneo. Durante la semana el plantel trabajó enfocado en ganar solidez colectiva y aprovechar el respaldo de su gente.
Rafaela vuelve a la categoría y busca afirmarse
Del otro lado estará Atlético Rafaela, que acaba de regresar a la divisional y todavía está en pleno proceso de adaptación al ritmo del campeonato. La Crema viene de empatar 0-0 como local frente a Almagro, mostrando orden defensivo pero con poco peso ofensivo.
El encuentro contará con el arbitraje de F. Acita y será televisado en vivo por LPF Play.