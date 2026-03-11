11 de marzo de 2026
Colapinto correrá el GP de China: cómo es una vuelta en el circuito de Shanghái

El argentino Franco Colapinto disputará el Gran Premio de China de Fórmula 1 en el circuito de Shanghái. Mirá lo que se viene.

El piloto argentino Franco Colapinto, representante del equipo Alpine, se prepara para disputar este fin de semana el Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

Embed - Oscar Piastri's Pole Lap | 2025 Chinese Grand Prix | Pirelli

Cómo es el circuito del Gran Premio de China

El Circuito Internacional de Shanghái tiene una extensión de 5,451 kilómetros y cuenta con 16 curvas, combinando sectores de alta velocidad con tramos muy técnicos.

Una vuelta al trazado chino comienza con una de las curvas más particulares del campeonato: una larga curva en espiral hacia la derecha, que obliga a los pilotos a frenar fuerte y mantener precisión en la trayectoria.

Luego llega una sucesión de curvas enlazadas que desembocan en una recta de más de un kilómetro, uno de los sectores más veloces del circuito y donde suelen producirse maniobras de adelantamiento.

El último tramo del circuito presenta curvas cerradas y cambios de dirección, antes de volver a la recta principal que conduce nuevamente a la primera curva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2031721424608448797&partner=&hide_thread=false

La historia del Gran Premio de China en la Fórmula 1

El Gran Premio de China se disputó por primera vez en 2004, cuando el brasileño Rubens Barrichello, con Ferrari, se quedó con la victoria en la carrera inaugural del circuito.

Desde entonces, el piloto más exitoso en este trazado es el británico Lewis Hamilton, quien logró imponerse en seis ocasiones:

  • 2008

  • 2011

  • 2014

  • 2015

  • 2017

  • 2019

Estas victorias lo convierten en el máximo ganador en la historia del circuito de Shanghái.

El desafío para Franco Colapinto en la segunda fecha del campeonato

Para Franco Colapinto, el Gran Premio de China será una nueva oportunidad de sumar experiencia en la Fórmula 1, en un circuito que exige precisión en las curvas largas y gran velocidad en recta.

El argentino buscará seguir consolidándose en la categoría reina del automovilismo y mejorar su rendimiento en la segunda carrera del calendario 2026.

Preguntas y respuestas clave sobre el GP de China de Fórmula 1

¿Dónde se corre el Gran Premio de China de Fórmula 1?

El Gran Premio de China se disputa en el Circuito Internacional de Shanghái, uno de los trazados tradicionales del campeonato.

¿Cuántos kilómetros tiene el circuito de Shanghái?

El circuito tiene una extensión de 5,451 kilómetros y cuenta con 16 curvas.

¿Quién es el piloto más ganador del GP de China?

El británico Lewis Hamilton es el piloto más ganador en Shanghái, con seis victorias.

¿Qué piloto argentino correrá el GP de China?

El argentino Franco Colapinto, piloto del equipo Alpine, participará en la segunda fecha del campeonato de Fórmula 1.

