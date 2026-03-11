Colapinto correrá el GP de China: cómo es una vuelta en el circuito de Shanghái

El piloto argentino Franco Colapinto, representante del equipo Alpine, se prepara para disputar este fin de semana el Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.
El piloto argentino Franco Colapinto, representante del equipo Alpine, se prepara para disputar este fin de semana el Gran Premio de China, correspondiente a la segunda fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.
La competencia se desarrollará en el Circuito Internacional de Shanghái, uno de los trazados más técnicos del calendario, donde los pilotos deberán enfrentar largas rectas y curvas exigentes que ponen a prueba tanto la potencia de los monoplazas como la habilidad al volante.
El Circuito Internacional de Shanghái tiene una extensión de 5,451 kilómetros y cuenta con 16 curvas, combinando sectores de alta velocidad con tramos muy técnicos.
Una vuelta al trazado chino comienza con una de las curvas más particulares del campeonato: una larga curva en espiral hacia la derecha, que obliga a los pilotos a frenar fuerte y mantener precisión en la trayectoria.
Luego llega una sucesión de curvas enlazadas que desembocan en una recta de más de un kilómetro, uno de los sectores más veloces del circuito y donde suelen producirse maniobras de adelantamiento.
El último tramo del circuito presenta curvas cerradas y cambios de dirección, antes de volver a la recta principal que conduce nuevamente a la primera curva.
El Gran Premio de China se disputó por primera vez en 2004, cuando el brasileño Rubens Barrichello, con Ferrari, se quedó con la victoria en la carrera inaugural del circuito.
Desde entonces, el piloto más exitoso en este trazado es el británico Lewis Hamilton, quien logró imponerse en seis ocasiones:
2008
2011
2014
2015
2017
2019
Estas victorias lo convierten en el máximo ganador en la historia del circuito de Shanghái.
Para Franco Colapinto, el Gran Premio de China será una nueva oportunidad de sumar experiencia en la Fórmula 1, en un circuito que exige precisión en las curvas largas y gran velocidad en recta.
El argentino buscará seguir consolidándose en la categoría reina del automovilismo y mejorar su rendimiento en la segunda carrera del calendario 2026.
