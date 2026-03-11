Bam Adebayo anotó 83 puntos en la NBA y superó el histórico récord de Kobe Bryant

Por Sitio Andino Deportes 11 de marzo de 2026 - 07:00
El ala-pívot estadounidense
Bam Adebayo, figura de Miami Heat, protagonizó una noche histórica en la al convertir NBA 83 puntos en la victoria 150-129 frente a Washington Wizards, una cifra que lo convirtió en el segundo máximo anotador en un partido en la historia de la liga.
Con esta marca,
Adebayo superó los 81 puntos que había anotado Kobe Bryant en 2006 y quedó solo por detrás del legendario Wilt Chamberlain, quien mantiene el récord absoluto con 100 puntos en un encuentro.
Una actuación histórica de Adebayo en Miami
El partido se disputó en
Miami y desde el inicio quedó claro que el ala-pívot viviría una noche especial. Adebayo anotó 31 puntos en el primer cuarto, una producción que marcó el ritmo del encuentro.
En el
tercer cuarto alcanzó los 62 puntos, mientras que en el último parcial sumó 21 más para cerrar la planilla con 83 unidades, desatando la ovación de los fanáticos presentes.
Los números de un partido histórico en la NBA
El rendimiento de
Bam Adebayo fue impactante en todos los rubros estadísticos:
83 puntos
20/43 en tiros de campo
36/43 en tiros libres
9 rebotes
3 asistencias
La actuación del jugador de
Miami Heat quedará registrada como uno de los partidos individuales más impresionantes en la historia de la NBA. Los máximos anotadores en un partido de la NBA
Con su actuación ante
Washington Wizards, Adebayo se ubicó en el segundo lugar del ranking histórico de anotación en un partido.
Wilt Chamberlain – 100 puntos
Bam Adebayo – 83 puntos
Kobe Bryant – 81 puntos
Luka Doncic – 73 puntos
Wilt Chamberlain – 73 puntos
David Thompson – 73 puntos
Wilt Chamberlain – 72 puntos
Elgin Baylor – 71 puntos
David Robinson – 71 puntos
Donovan Mitchell – 71 puntos
Damian Lillard – 71 puntos
La marca de
83 puntos de Adebayo se convirtió así en una de las mayores exhibiciones ofensivas en la historia del básquetbol profesional. Preguntas y respuestas clave sobre el récord de Bam Adebayo ¿Cuántos puntos anotó Bam Adebayo en la NBA?
El jugador de
Miami Heat, Bam Adebayo, anotó 83 puntos frente a Washington Wizards, logrando la segunda mayor marca histórica en un partido de la NBA. ¿Quién tiene el récord de puntos en un partido de NBA?
El récord absoluto lo tiene
Wilt Chamberlain, quien anotó 100 puntos en 1962, la mayor cifra registrada en la historia de la liga. ¿A quién superó Adebayo con su actuación?
Con sus
83 puntos, Bam Adebayo superó los 81 puntos que había anotado Kobe Bryant en 2006 con Los Angeles Lakers. ¿Qué equipo ganó el partido del récord de Adebayo?
El encuentro fue ganado por
Miami Heat, que derrotó a Washington Wizards por 150-129.