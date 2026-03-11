Bam Adebayo anotó 83 puntos en la NBA y superó el histórico récord de Kobe Bryant

Bam Adebayo, figura de Miami Heat, firmó una actuación histórica en la NBA.

El ala-pívot estadounidense Bam Adebayo , figura de Miami Heat , protagonizó una noche histórica en la NBA al convertir 83 puntos en la victoria 150-129 frente a Washington Wizards , una cifra que lo convirtió en el segundo máximo anotador en un partido en la historia de la liga .

Con esta marca, Adebayo superó los 81 puntos que había anotado Kobe Bryant en 2006 y quedó solo por detrás del legendario Wilt Chamberlain , quien mantiene el récord absoluto con 100 puntos en un encuentro .

por los tres puntos Boca recibe a San Lorenzo en un clásico clave

dale lepra Independiente Rivadavia vs Barracas Central: hora, TV y cómo ver al puntero de la Liga Profesional

El partido se disputó en Miami y desde el inicio quedó claro que el ala-pívot viviría una noche especial. Adebayo anotó 31 puntos en el primer cuarto , una producción que marcó el ritmo del encuentro.

En el tercer cuarto alcanzó los 62 puntos, mientras que en el último parcial sumó 21 más para cerrar la planilla con 83 unidades, desatando la ovación de los fanáticos presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PasionBasketNBA/status/2031620643368706375&partner=&hide_thread=false HISTÓRICO



BAM ADEBAYO HA ANOTADO 83 PUNTOS, LA 2º MAYOR ANOTACIÓN EN LA HISTORIA DE LA NBA:



13/21 en TC

7/22 en T3

36/43 en TL



Una actuación para la historia



pic.twitter.com/iwkavAwI9N — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) March 11, 2026

Los números de un partido histórico en la NBA

El rendimiento de Bam Adebayo fue impactante en todos los rubros estadísticos:

83 puntos

20/43 en tiros de campo

36/43 en tiros libres

9 rebotes

3 asistencias

La actuación del jugador de Miami Heat quedará registrada como uno de los partidos individuales más impresionantes en la historia de la NBA.

Los máximos anotadores en un partido de la NBA

Con su actuación ante Washington Wizards, Adebayo se ubicó en el segundo lugar del ranking histórico de anotación en un partido.

Wilt Chamberlain – 100 puntos

Bam Adebayo – 83 puntos

Kobe Bryant – 81 puntos

Luka Doncic – 73 puntos

Wilt Chamberlain – 73 puntos

David Thompson – 73 puntos

Wilt Chamberlain – 72 puntos

Elgin Baylor – 71 puntos

David Robinson – 71 puntos

Donovan Mitchell – 71 puntos

Damian Lillard – 71 puntos

La marca de 83 puntos de Adebayo se convirtió así en una de las mayores exhibiciones ofensivas en la historia del básquetbol profesional.

Preguntas y respuestas clave sobre el récord de Bam Adebayo

¿Cuántos puntos anotó Bam Adebayo en la NBA?

El jugador de Miami Heat, Bam Adebayo, anotó 83 puntos frente a Washington Wizards, logrando la segunda mayor marca histórica en un partido de la NBA.

¿Quién tiene el récord de puntos en un partido de NBA?

El récord absoluto lo tiene Wilt Chamberlain, quien anotó 100 puntos en 1962, la mayor cifra registrada en la historia de la liga.

¿A quién superó Adebayo con su actuación?

Con sus 83 puntos, Bam Adebayo superó los 81 puntos que había anotado Kobe Bryant en 2006 con Los Angeles Lakers.

¿Qué equipo ganó el partido del récord de Adebayo?

El encuentro fue ganado por Miami Heat, que derrotó a Washington Wizards por 150-129.