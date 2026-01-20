20 de enero de 2026
El Tomba y Maipú ya conocen la fecha y hora de su debut en la Primera Nacional

Tras la postergación, la AFA dio a conocer el nuevo diagrama para la disputa de la primera fecha del certamen nacional. cuándo debutan los clubes mendocinos.

Los clubes mendocinos tendrán una dura temporada.

Luego de la postergación informada la semana pasada, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la programación tentativa de la primera fecha del torneo de la Primera Nacional 2026, que tendrá a dos clubes mendocinos como protagonistas: Godoy Cruz y el Deportivo Maipú.

Tras definir que la primera categoría del ascenso comenzaría el fin de semana que va del 13 al 15 de febrero, la organización estableció que el Expreso debutará el viernes 13 de febrero y el Cruzado el sábado 14. La agenda se deterinó de esta manera:

  • Godoy Cruz versus Ciudad Bolívar: viernes 13 de febrero, a las 21.30. Se disputará en el estadio Feliciano Gambarte.
  • Club Agropecuario Argentino vs Deportivo Maipú: sábado 14 de febrero, a las 18. Se disputará en el estadio Ofelio Rosenzuaig, de Carlos Casares.
El Tomba vuelve a jugar en la Primera Nacional tras 18 años

No será fácil el debut para Godoy Cruz, acostumbrado a jugar en Primera las últimas dos décadas. Con la rutilante venta de su estrella, Santino Andino, el plantel dirigido por Mariano Toedtli intentará retornar a la máxima categoría cuanto antes.

El Tomba disputará la Zona A, con rivales de fuerte calibre como Colón de Santa Fe, Almirante Brown, Deportivo Morón, Ferrocarril Oeste, Mitre de Santiago del Estero o Racing de Córdoba.

El Gambarte será el fuerte de Godoy Cruz en la Primera Nacional.

El Club Deportivo Maipú y un estreno con viaje

Por su parte, Deportivo Maipú tendrá un debut exigente fuera de casa. El Cruzado visitará a Agropecuario Argentino por la Zona B. Para el equipo Botellero será una prueba temprana ante un rival siempre incómodo en condición de local.

Con una base ya consolidada en la divisional, Maipú buscará arrancar sumando para no perder terreno en una categoría que no da respiro. El plantel comandado por Alexis Matteo va por el tan ansiado ascenso.

El Omar Higinio Sperdutti recibirá el clásico provincial en la séptima fecha.

En el grupo de Maipú también hay nombres de peso, como San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Quilmes, Chacarita y Rafaela.

El interzonal entre los mendocinos se dará en la fecha 7, cuando el Botellero reciba al Tomba en el estadio Omar Higinio Sperdutti de calle Vergara, con fecha a confirmar.

