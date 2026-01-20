El Tomba y Maipú ya conocen la fecha y hora de su debut en la Primera Nacional

Luego de la postergación informada la semana pasada, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la programación tentativa de la primera fecha del torneo de la Primera Nacional 2026, que tendrá a dos clubes mendocinos como protagonistas: Godoy Cruz y el Deportivo Maipú .

Tras definir que la primera categoría del ascenso comenzaría el fin de semana que va del 13 al 15 de febrero, la organización estableció que el Expreso debutará el viernes 13 de febrero y el Cruzado el sábado 14 . La agenda se deterinó de esta manera:

No será fácil el debut para Godoy Cruz, acostumbrado a jugar en Primera las últimas dos décadas. Con la rutilante venta de su estrella, Santino Andino, el plantel dirigido por Mariano Toedtli intentará retornar a la máxima categoría cuanto antes.

Lo positivo es que podrá disputar toda la temporada en el recientemente reinaugurado estadio Feliciano Gambarte , que deberá convertirse en un duro reducto en el que el Bodeguero se haga fuerte de local.

El Tomba disputará la Zona A, con rivales de fuerte calibre como Colón de Santa Fe, Almirante Brown, Deportivo Morón, Ferrocarril Oeste, Mitre de Santiago del Estero o Racing de Córdoba.

Feliciano Gambarte El Gambarte será el fuerte de Godoy Cruz en la Primera Nacional.

El Club Deportivo Maipú y un estreno con viaje

Por su parte, Deportivo Maipú tendrá un debut exigente fuera de casa. El Cruzado visitará a Agropecuario Argentino por la Zona B. Para el equipo Botellero será una prueba temprana ante un rival siempre incómodo en condición de local.

Con una base ya consolidada en la divisional, Maipú buscará arrancar sumando para no perder terreno en una categoría que no da respiro. El plantel comandado por Alexis Matteo va por el tan ansiado ascenso.

estadio Omar Higinio Sperdutti, hinchada Maipú El Omar Higinio Sperdutti recibirá el clásico provincial en la séptima fecha. Foto: Prensa Club Deportivo Maipú

En el grupo de Maipú también hay nombres de peso, como San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Quilmes, Chacarita y Rafaela.

El interzonal entre los mendocinos se dará en la fecha 7, cuando el Botellero reciba al Tomba en el estadio Omar Higinio Sperdutti de calle Vergara, con fecha a confirmar.