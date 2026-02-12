Francisco Cerúndolo batalló más de la cuenta, pero avanzó en el Argentina Open

Francisco Cerúndolo (19° del ranking mundial) logró un triunfo que tuvo de todo en los octavos de final del Argentina Open , al imponerse al boliviano Hugo Dellien (167°) por 6-0 y 7-6 (6) en el estadio Guillermo Vilas. El argentino pasó de un dominio absoluto en el primer set a un cierre cargado de tensión en el segundo, pero terminó sacando adelante un partido que confirmó su ambición de volver a ser protagonista en casa.

El vigente finalista del torneo mostró su mejor versión en el inicio: contundente con la derecha, agresivo desde el fondo y sólido con el servicio , despachó el primer parcial en apenas 27 minutos con un categórico 6-0.

Dellien reaccionó en el segundo set, ajustó errores y comenzó a incomodar a Cerúndolo, que debió apelar a su experiencia para sostener el trámite. El boliviano levantó su nivel y llevó el desarrollo al límite, obligando al argentino a resolver todo en un tie-break muy ajustado , que terminó 8-6 a favor del porteño.

Con esta victoria, Cerúndolo avanzó a la tercera ronda y ahora deberá enfrentar al checo Vit Kopriva (95°) , una de las sorpresas del certamen, que viene de eliminar al italiano Matteo Berrettini (58°) y atraviesa una gran semana en Buenos Aires.

¡FRANCISCO CERÚNDOLO ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL!



El local le ganó 6-0/7-6 a Hugo Dellien y avanzó de ronda en el IEB+ Argentina Open

Jornada intensa con más argentinos en carrera

El miércoles también dejó buenas noticias para otros tenistas nacionales. Tomás Etcheverry (54°) superó a Román Burruchaga (104°) por 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4 en un duelo que rozó las cuatro horas de juego, mientras que Mariano Navone (73°) fue contundente ante el estadounidense Emilio Nava (81°) al imponerse por 6-2 y 6-1.

Además, el chileno Alejandro Tabilo (71°) protagonizó uno de los grandes batacazos del torneo al eliminar al vigente campeón Joao Fonseca (33°) por 6-3, 3-6 y 7-5.

Este jueves se completará la segunda ronda y comenzarán los cruces decisivos, con el debut del renovado Sebastián Báez (34°) ante el peruano Ignacio Buse (96°), y la presentación del argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (22°) frente al chileno Tomás Barrios Vera (114°).