Francisco Cerúndolo batalló más de la cuenta, pero avanzó en el Argentina Open

El tenista Francisco Cerúndolo venció a Hugo Dellien en un partido cambiante y se metió en la tercera ronda del Argentina Open. Mirá el resumen.

Francisco Cerúndolo celebró un triunfo trabajado ante Hugo Dellien en el Buenos Aires Lawn Tennis.

Por Sitio Andino Deportes

Francisco Cerúndolo (19° del ranking mundial) logró un triunfo que tuvo de todo en los octavos de final del Argentina Open, al imponerse al boliviano Hugo Dellien (167°) por 6-0 y 7-6 (6) en el estadio Guillermo Vilas. El argentino pasó de un dominio absoluto en el primer set a un cierre cargado de tensión en el segundo, pero terminó sacando adelante un partido que confirmó su ambición de volver a ser protagonista en casa.

El vigente finalista del torneo mostró su mejor versión en el inicio: contundente con la derecha, agresivo desde el fondo y sólido con el servicio, despachó el primer parcial en apenas 27 minutos con un categórico 6-0.

Un partido que pasó del paseo al suspenso para Francisco Cerúndolo

Dellien reaccionó en el segundo set, ajustó errores y comenzó a incomodar a Cerúndolo, que debió apelar a su experiencia para sostener el trámite. El boliviano levantó su nivel y llevó el desarrollo al límite, obligando al argentino a resolver todo en un tie-break muy ajustado, que terminó 8-6 a favor del porteño.

Jornada intensa con más argentinos en carrera

El miércoles también dejó buenas noticias para otros tenistas nacionales. Tomás Etcheverry (54°) superó a Román Burruchaga (104°) por 7-6 (5), 6-7 (3) y 6-4 en un duelo que rozó las cuatro horas de juego, mientras que Mariano Navone (73°) fue contundente ante el estadounidense Emilio Nava (81°) al imponerse por 6-2 y 6-1.

Además, el chileno Alejandro Tabilo (71°) protagonizó uno de los grandes batacazos del torneo al eliminar al vigente campeón Joao Fonseca (33°) por 6-3, 3-6 y 7-5.

Este jueves se completará la segunda ronda y comenzarán los cruces decisivos, con el debut del renovado Sebastián Báez (34°) ante el peruano Ignacio Buse (96°), y la presentación del argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (22°) frente al chileno Tomás Barrios Vera (114°).

