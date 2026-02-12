Mendoza vibra con el 12° Encuentro Internacional de Mototurismo en el Cristo Redentor:

Mendoza será epicentro del mototurismo mundial con una caravana internacional rumbo al Cristo Redentor.

La Provincia de Mendoza se prepara para vivir uno de los eventos más impactantes del verano: el 12° Encuentro Internacional de Motos Cristo Redentor , una cita que reunirá a más de 3.000 motoviajeros de distintos países y convertirá a la provincia en capital del Mototurismo latinoamericano durante los días 13, 14 y 15 de febrero .

Con el acompañamiento del Ente Mendoza Turismo (EMETUR) y la organización del grupo Falconeros Mendocinos, el encuentro fue declarado de Interés Provincial, Turístico y Cultural , además de estar fiscalizado por la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo y formar parte del calendario de la Federación Internacional de Motociclismo de Latinoamérica.

Durante tres días, la provincia recibirá motociclistas provenientes de distintos puntos de Argentina, Chile y otros países, en una experiencia que combina aventura, cultura, música y hermandad entre pueblos .

El punto culminante será el tradicional arribo al Monumento del Cristo Redentor de los Andes, a 3.854 metros sobre el nivel del mar , donde se realizará el abrazo simbólico de la Paz , junto al intercambio de banderas entre delegaciones internacionales.

Caravana, shows y abrazo de la Paz: así será el cronograma

Las actividades comenzarán el viernes 13, con acreditaciones en el Parque de la Familia Las Heras, entre las 19 y las 23, donde también tendrá lugar el lanzamiento oficial del evento, con:

Exposición de motos

Bandas en vivo

Entrada libre y gratuita para mendocinos y turistas

Cronograma completo

Viernes 13

19 a 23 hs

Parque de la Familia – Las Heras

Acreditaciones

Presentación oficial del evento

Shows en vivo

Exposición de motos

Sábado 14

8 hs – Concentración de motoviajeros (Parque de la Familia – Las Heras)

12 hs – Arribo al Valle de Uspallata (Predio Ferial Municipalidad de Las Heras)

Oferta gastronómica

Comidas típicas

15 hs

Entrega de menciones

Sorteos

Shows en vivo

Domingo 15

7 a 9 hs – Desayuno

8 hs – Concentración en Av. Las Heras (Uspallata)

9 hs – Salida en caravana hacia el Cristo Redentor

11 hs (aprox.) – Arribo al monumento y abrazo simbólico de la Paz

13 hs – Final del evento y desconcentración

Cada motociclista regresará luego de manera individual, con la posibilidad de recorrer y disfrutar la Alta Montaña mendocina.

Con miles de motos en ruta, paisajes imponentes y un fuerte mensaje de unión entre culturas, el Encuentro Internacional Cristo Redentor vuelve a posicionar a Mendoza en el mapa del turismo aventura mundial, combinando pasión fierrera, naturaleza y valores de convivencia.