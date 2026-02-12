12 de febrero de 2026
Mendoza vibra con el 12° Encuentro Internacional de Mototurismo en el Cristo Redentor:

La Provincia de Mendoza albergará una gran cita de Mototurismo, que tendrá lugar en la Alta Montaña. Mirá todas las novedades.

Mendoza será epicentro del mototurismo mundial con una caravana internacional rumbo al Cristo Redentor.

La Provincia de Mendoza se prepara para vivir uno de los eventos más impactantes del verano: el 12° Encuentro Internacional de Motos Cristo Redentor, una cita que reunirá a más de 3.000 motoviajeros de distintos países y convertirá a la provincia en capital del Mototurismo latinoamericano durante los días 13, 14 y 15 de febrero.

Con el acompañamiento del Ente Mendoza Turismo (EMETUR) y la organización del grupo Falconeros Mendocinos, el encuentro fue declarado de Interés Provincial, Turístico y Cultural, además de estar fiscalizado por la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo y formar parte del calendario de la Federación Internacional de Motociclismo de Latinoamérica.

Mendoza, capital del Mototurismo internacional

Durante tres días, la provincia recibirá motociclistas provenientes de distintos puntos de Argentina, Chile y otros países, en una experiencia que combina aventura, cultura, música y hermandad entre pueblos.

El punto culminante será el tradicional arribo al Monumento del Cristo Redentor de los Andes, a 3.854 metros sobre el nivel del mar, donde se realizará el abrazo simbólico de la Paz, junto al intercambio de banderas entre delegaciones internacionales.

Caravana, shows y abrazo de la Paz: así será el cronograma

Las actividades comenzarán el viernes 13, con acreditaciones en el Parque de la Familia Las Heras, entre las 19 y las 23, donde también tendrá lugar el lanzamiento oficial del evento, con:

Exposición de motos

Bandas en vivo

Entrada libre y gratuita para mendocinos y turistas

Cronograma completo

Viernes 13

19 a 23 hs

Parque de la Familia – Las Heras

Acreditaciones

Presentación oficial del evento

Shows en vivo

Exposición de motos

Sábado 14

8 hs – Concentración de motoviajeros (Parque de la Familia – Las Heras)

12 hs – Arribo al Valle de Uspallata (Predio Ferial Municipalidad de Las Heras)

Oferta gastronómica

Comidas típicas

15 hs

Entrega de menciones

Sorteos

Shows en vivo

Domingo 15

7 a 9 hs – Desayuno

8 hs – Concentración en Av. Las Heras (Uspallata)

9 hs – Salida en caravana hacia el Cristo Redentor

11 hs (aprox.) – Arribo al monumento y abrazo simbólico de la Paz

13 hs – Final del evento y desconcentración

Cada motociclista regresará luego de manera individual, con la posibilidad de recorrer y disfrutar la Alta Montaña mendocina.

Con miles de motos en ruta, paisajes imponentes y un fuerte mensaje de unión entre culturas, el Encuentro Internacional Cristo Redentor vuelve a posicionar a Mendoza en el mapa del turismo aventura mundial, combinando pasión fierrera, naturaleza y valores de convivencia.

