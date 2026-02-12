Mendoza vibra con el 12° Encuentro Internacional de Mototurismo en el Cristo Redentor:

La Provincia de Mendoza se prepara para vivir uno de los eventos más impactantes del verano: el 12° Encuentro Internacional de Motos Cristo Redentor, una cita que reunirá a más de 3.000 motoviajeros de distintos países y convertirá a la provincia en capital del Mototurismo latinoamericano durante los días 13, 14 y 15 de febrero.
Con el acompañamiento del Ente Mendoza Turismo (EMETUR) y la organización del grupo Falconeros Mendocinos, el encuentro fue declarado de Interés Provincial, Turístico y Cultural, además de estar fiscalizado por la Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo y formar parte del calendario de la Federación Internacional de Motociclismo de Latinoamérica.
El punto culminante será el tradicional arribo al Monumento del Cristo Redentor de los Andes, a 3.854 metros sobre el nivel del mar, donde se realizará el abrazo simbólico de la Paz, junto al intercambio de banderas entre delegaciones internacionales.
Caravana, shows y abrazo de la Paz: así será el cronograma
Las actividades comenzarán el viernes 13, con acreditaciones en el Parque de la Familia Las Heras, entre las 19 y las 23, donde también tendrá lugar el lanzamiento oficial del evento, con:
Exposición de motos
Bandas en vivo
Entrada libre y gratuita para mendocinos y turistas
Cronograma completo
Viernes 13
19 a 23 hs
Parque de la Familia – Las Heras
Acreditaciones
Presentación oficial del evento
Shows en vivo
Exposición de motos
Sábado 14
8 hs – Concentración de motoviajeros (Parque de la Familia – Las Heras)
12 hs – Arribo al Valle de Uspallata (Predio Ferial Municipalidad de Las Heras)
Oferta gastronómica
Comidas típicas
15 hs
Entrega de menciones
Sorteos
Shows en vivo
Domingo 15
7 a 9 hs – Desayuno
8 hs – Concentración en Av. Las Heras (Uspallata)
9 hs – Salida en caravana hacia el Cristo Redentor
11 hs (aprox.) – Arribo al monumento y abrazo simbólico de la Paz
13 hs – Final del evento y desconcentración
Cada motociclista regresará luego de manera individual, con la posibilidad de recorrer y disfrutar la Alta Montaña mendocina.
Con miles de motos en ruta, paisajes imponentes y un fuerte mensaje de unión entre culturas, el Encuentro Internacional Cristo Redentor vuelve a posicionar a Mendoza en el mapa del turismo aventura mundial, combinando pasión fierrera, naturaleza y valores de convivencia.