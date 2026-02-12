Recuperación de Lionel Messi: cuánto tiempo estará afuera

Lionel Messi encendió las alarmas por una molestia muscular, pero el cuerpo médico de Inter Miami apunta a una vuelta rápida.

La noticia generó preocupación inicial, pero el panorama invita al optimismo: Lionel Messi atraviesa una lesión muscular leve y ya comenzó el proceso de recuperación , con la mira puesta en volver a las canchas lo antes posible con el Inter Miami CF y por supuesto la Selección de fútbol de Argentina .

El capitán argentino sufrió una contractura en el isquiotibial izquierdo durante el amistoso frente a Barcelona de Ecuador y, por precaución, fue marginado del entrenamiento posterior. Desde el club optaron por bajar cargas y priorizar la evolución física del rosarino, que atraviesa la pretemporada con alta exigencia.

Según el parte médico oficial, Messi presenta una contractura muscular , una dolencia habitual en esta etapa del año y que, en la mayoría de los casos, no reviste gravedad .

Los tiempos estimados para este tipo de molestias son claros: entre 7 y 14 días de recuperación , dependiendo de la respuesta al tratamiento trabajo kinésico diario, fortalecimiento progresivo, retorno paulatino a la actividad con pelota

En este escenario, Leo podría perderse el debut oficial de la MLS, previsto para el 21 de febrero, pero apunta a reaparecer antes de fin de mes, cuando Inter Miami dispute el amistoso reprogramado del 26.

Desde el entorno del club aseguran que no hay desgarro ni lesión estructural, algo clave para pensar en una vuelta rápida.

[OFICIAL] Inter Miami anunció que Lionel Messi sufrió una distensión muscular y será baja por tiempo indeterminado.

La MLS empieza en 10 DÍAS.



La MLS empieza en 10 DÍAS. pic.twitter.com/DjRK65WjW1 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 11, 2026

El propio Messi llevó tranquilidad

El mismo Messi explicó lo ocurrido en un mensaje dirigido a los hinchas: “En el último partido terminé con molestias y por eso me retiré antes del final. Decidimos parar para cuidarme y poder volver bien”

Además, pidió disculpas a los fanáticos por la suspensión del amistoso y dejó en claro que la prioridad es llegar en óptimas condiciones al inicio oficial de la temporada.

Mirando de reojo la Finalissima

Más allá de Inter Miami, el seguimiento también es especial desde la Selección Argentina, que en marzo disputará la Finalissima. Por ahora, la molestia no pone en riesgo su presencia, siempre y cuando la evolución sea la esperada.