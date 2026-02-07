7 de febrero de 2026
Argentina Open: Francisco Cerúndolo será el máximo favorito

Cuatro argentinos buscarán meterse en el cuadro principal del Argentina Open, que ya cuenta con varios representantes nacionales asegurados.

Francisco Cerúndolo será el 1 en el Abierto de Argentina.

 

Por Sitio Andino Deportes

La clasificación para el Argentina Open de tenis se pondrá en marcha este sábado y se esperan unas intensas jornadas con la participación de varios jugadores locales.

En total habrán unos cuatro argentinos en la qualy que intentarán ganar los dos partidos para meterse en el cuadro principal. Se trata de Román Burruchaga, Alex Barrena, Federico Coria y Lautaro Midón.

Los dos que entraron a la qualy por sus rankings fueron Burruchaga y Barrena, quienes ocupan los puestos número 118 y 180 del escalafón mundial, respectivamente.

Coria, por su parte, cedió muchísimo terreno en los últimos meses por diversas lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas, aunque pudo ingresar por ranking protegido.

Por último, Midón, de solo 21 años, es el número 231 del ranking ATP y podrá disputar la qualy gracias a la invitación que le envió la organización del torneo.

Francisco Cerúndolo el principal preclasificado

En lo que respecta al cuadro principal, ya hay asegurada una gran presencia argentina gracias a las participaciones de Francisco y Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.

Luego de la baja por lesión del italiano y número 5 del mundo, Lorenzo Musetti, el principal preclasificado del torneo será el mayor de los Cerúndolo, Francisco, quien ya alcanzó la final en el 2021 y en el 2025, cayendo frente a su compatriota Diego Schwartzman y el brasilero Joao Fonseca, respectivamente.

El Argentina Open, marcará el inicio de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, que luego continuará con el ATP 500 de Río y que concluirá con el ATP 250 de Santiago de Chile.

