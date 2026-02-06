6 de febrero de 2026

Regreso de una leyenda

Boxeo: Sergio "Maravilla" Martínez regresa al ring a los 50 años

El histórico campeón Sergio Martínez enfrentará por primera vez a Nicolás Ryske. Será el 11 de abril en la “Noche de leyendas”.

Sergio Martínez, una de las máximas leyendas del boxeo argentino, volverá a subirse a un cuadrilátero el 11 de abril, cuando se enfrente con Nicolás “El Picante” Ryske, en la “Noche de leyendas”.

El combate se llevará a cabo en el Arena Tortuguitas, que tiene capacidad para 9.300 espectadores y enfrentará por primera vez a ambos peleadores.

Sergio “Maravilla” Martínez, de 50 años, fue campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo, mientras que previamente había conseguido también los cinturones súper welter de la Organización Internacional de Boxeo y del CMB.

"Noche de Leyendas", la promesa de un combate de primer nivel

Durante inicios de la década del 2010 fue considerado el tercer mejor libra por libra del mundo, solo por detrás del estadounidense Floyd Mayweather y del filipino Manny Pacquiao.

Ryske, por su parte, tiene 45 años y durante las últimas décadas fue uno de los grandes exponentes argentinos de Muay Thai y Kickboxing, donde consiguió cuatro títulos mundiales (WKC, WKF, WKL y WBU).

Ambos luchadores tendrá su primer cara a cara este viernes 6 de febrero, en un evento que se desarrollará en Palermo y en el que se brindarán detalles de los combates, el espíritu de “Noche de leyendas” y el alcance internacional que tendrá el evento.

