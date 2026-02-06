Boxeo: Sergio "Maravilla" Martínez regresa al ring a los 50 años

Sergio Martínez , una de las máximas leyendas del boxeo argentino , volverá a subirse a un cuadrilátero el 11 de abril, cuando se enfrente con Nicolás “El Picante” Ryske, en la “Noche de leyendas”.

El combate se llevará a cabo en el Arena Tortuguitas , que tiene capacidad para 9.300 espectadores y enfrentará por primera vez a ambos peleadores.

Sergio “Maravilla” Martínez, de 50 años, fue campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo, mientras que previamente había conseguido también los cinturones súper welter de la Organización Internacional de Boxeo y del CMB.

Durante inicios de la década del 2010 fue considerado el tercer mejor libra por libra del mundo, solo por detrás del estadounidense Floyd Mayweather y del filipino Manny Pacquiao .

Ryske, por su parte, tiene 45 años y durante las últimas décadas fue uno de los grandes exponentes argentinos de Muay Thai y Kickboxing, donde consiguió cuatro títulos mundiales (WKC, WKF, WKL y WBU).

Ambos luchadores tendrá su primer cara a cara este viernes 6 de febrero, en un evento que se desarrollará en Palermo y en el que se brindarán detalles de los combates, el espíritu de “Noche de leyendas” y el alcance internacional que tendrá el evento.